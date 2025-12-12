Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रैफिक सिग्नल न होने से वाहन चालक उड़ा रहे नियमों की धज्जियां, जिले में लगातार बढ़ रहीं घटनाएं

    By Mohd Haroon Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:22 PM (IST)

    मेवात में सड़क सुरक्षा बैठकों और जागरूकता अभियानों के बावजूद, गुरुग्राम-अलवर राजमार्ग 248-ए पर फिरोजपुर झिरका के आंबेडकर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं हो ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, फिरोजपुर झिरका। मेवात में सड़क सुरक्षा को लेकर जहां एक ओर जिला स्तर के अधिकारियों की निरंतर बैठकें होती रहती हैं, वहीं दूसरी ओर यातायात के नियमों का पालन करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा लोगों को समय-समय पर जागरूक किया जाता है। लेकिन गुरुग्राम-अलवर राजमार्ग 248-ए पर फिरोजपुर झिरका में स्थित आंबेडकर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह से वाहन चालक खुलेआम यातायात के नियमों का उलंघन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार दुघर्टनाएं भी घटित हो चुकी हैं।

    बता दें गुरुग्राम-अलवर राजमार्ग 248- ए पर फिरोजपुर झिरका में स्थित बस स्टैंड के बाहर बने आंबेडकर चौक पर लोक निर्माण विभाग की इलेक्ट्रिकल विंग द्वारा लाखों रुपये खर्च कर ट्रैफिक सिगनल लगवाए थे। इनके लगने के बाद यहां पर यातायात बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था और इन ट्रैफिक सिगनल को देखकर ही वाहन चालक वाहनों को चला रहे थे।

    लेकिन कुछ वर्ष बाद ही ना तो उन खंभों का पता चला जिन पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए थे और ना ही सिगनलों का पता चला। न जाने कौन, कब और कहां इनको ले गया। उसके बाद से ही यहां पर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगवाए जा सके हैं। आंबेडकर चौक से एक रोड पहाड़ी, भरतपुर के लिए भी जा रहा है। इसीलिए यहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगना अति आवश्यक है।

    यहां पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ-साथ यातायात पुलिसकर्मी भी यहां पर यातायात के नियमों का उलंघन करने वालों के चालान कर चुके हैं। लेकिन वाहन चालक अपने वाहनों को गलत साइड चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले के पुलिस अधिकारी दो पहिया वाहनों के तो चालान काट देते हैं। लेकिन इस राजमार्ग पर स्थित आंबेडक़र चौक पर ट्रैफिक सिगनल नहीं लगा रहे हैं। अधिकारियों को चाहिए कि वे आंबेड़कर चौक पर ट्रैफिक सिगनल शीघ्र लगवाएं। - सावेद सरपंच खेड़ला

    गुरुग्राम-अलवर राजमार्ग पर स्थित आंबेडक़र चौक पर वाहनों की आवाजाही काफी ज्यादा रहती है। यहां पर ट्रैफिक सिगनल नहीं होने की वजह से वाहन चालक गलत साईड़ वाहनों को चलाते हैं। यहां पर ट्रैफिक सिगनल होने के साथ-साथ आटोमैटिक चालान होने की व्यवस्था होनी चाहिए। - हुकम सैनी, निवासी गांव मुंड़ाका

    ट्रैफिक सिगनल नहीं होने की वजह से यहां पर वाहन चालक अपने वाहनों को गलत दिशा में दौड़ाते हैं जिससे कई बार दुघर्टनाएं भी हो चुकी है। इसीलिए यहां पर ट्रैफिक सिगनल लगने आवश्यक हैं। - धर्मपाल जैन, शहरवासी

    गुरुग्राम-अलवर राजमार्ग पर स्थित आंबेड़कर चौक पर ट्रैफिक सिगनल लगने जरुरी हैं। मेरे संज्ञान में यह मामला है। इस बार होने वाली सड़क सुरक्षा की मीटिंग में उपायुक्त नूंह अखिल पिलानी के समक्ष लोगों की इस मांग को रखा जाएगा। - लक्ष्मीनारायण, एसडीएम फिरोजपुर झिरका