मेवात में महिला के कपड़े पहनकर मोबाइल दुकान में घुसा चोर, पांच लाख नकद और 40 फोन लेकर फरार

जागरण संवाददाता, पुन्हाना (मेवात)। सोमवार रात चोर ने एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान को निशाना बनाकर करीब पांच लाख रुपये नकद और 30 से 40 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपित महिला के कपड़े पहनकर आया था। चोर दुकान के पीछे बने खाली प्लाट से अंदर पहुंचा और रोशनदान तोड़कर दुकान में दाखिल हो गया। चोरी की सूचना पर पुलिस और फाेरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट सहित अन्य साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

मरम्मत के लिए आए फोन भी चुराए दुकानदार खल्ली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव के मुख्य चौराहे पर उसकी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। दुकान में नए और पुराने मोबाइल फोन रखे जाते हैं। इसके अलावा वह डिस्ट्रीब्यूटर का काम भी करता है। साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांग पेंशनधारकों को पेंशन की नकदी उपलब्ध करवाने का काम भी करता है। सोमवार शाम को वह दुकान में करीब पांच लाख रुपये नकद रखकर घर चला गया था। दुकान में कई ग्राहकों के मोबाइल फोन भी मरम्मत के लिए रखे हुए थे।

बिछौर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रहीं दुकानदार के अनुसार मंगलवार अलसुबह करीब तीन बजे आरोपित पीछे की तरफ से दीवार फांदकर खाली प्लाट में पहुंचा। इसके बाद रोशनदान तोड़कर दुकान में घुस गया और नकदी व मोबाइल फोन समेटकर उसी रास्ते से फरार हो गया। सुबह दुकान खोलने पहुंचे दुकानदार को सामान बिखरा मिला और चोरी का पता चला। ग्रामीणों का कहना है कि बिछौर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।