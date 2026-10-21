मेवात में SDM के आदेश की उड़ीं धज्जियां, पुनहाना अनाज मंडी में आढ़तियों का कब्जा जारी; किसान परेशान

जागरण संवाददाता, नूंह। जिले के पुन्हाना में अनाजमंडी के टीन शेड पर आढ़तियों द्वारा किया हुआ कब्जा एसडीएम साहब के आदेश के बावजूद भी नहीं हट पाया है।

कई दिन पहले मार्केट कमेटी के सचिव को टीन शेड 24 घंटे के भीतर खाली कराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन मार्केट कमेटी के सचिव एसडीएम के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने में विफल रहे।

किसानों को खुले में डालनी पड़ रही अपनी फसल

इससे न केवल कब्जाधारियों के हौंसले बुलंद होते हैं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की भी कमजोरी है। अवैध कब्जे की शिकार टीन शेड के कारण मंडी में फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को अपनी फसल खुले में डालनी पड़ रही है।

ऐसे में यदि वर्षा आ जाए तो किसानों की फसल भीगने का खतरा होता है। प्रत्येक वर्ष टीन शेड को खाली करने के आदेश होते हैं। लेकिन, धरातल पर लागू नहीं हो पाते हैं। बढ़ती जा रही जमाखोरी बता दें कि पुन्हाना की अनाज मंडी में बाजरा, धान और ढैंचा की फसल लेकर किसान बेचने के लिए ला रहे हैं, जो अपनी फसल को खुले में डाल रहे हैं। वर्षा आने पर किसानों की फसल भीगने से नुकसान होने की आशंका है। लेकिन, आढ़तियों पर टीन शेड खाली करने के आदेश का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है।