हरियाणा के भिवानी में चमकी किसान की किस्मत, 7 लाख से अधिक में बिकी मुर्रा नस्ल की भैंस; साढ़े 18 KG दूध देने का रिकॉर्ड

संवाद सूत्र, जुई (भिवानी)। मेहनत, लगन और बेहतर पशुपालन से किसान अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। इसका उदाहरण जुई बिचली गांव के पशुपालक वेदपाल मेचु ने पेश किया है। उनकी मुर्रा नस्ल की झोटी 7 लाख 11 हजार रुपये में बिकी है।

रोहतक निवासी विशाल अहलावत ने इस झोटी को खरीदा है। इसकी कीमत और दूध उत्पादन क्षमता क्षेत्र के पशुपालकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। वेदपाल मेचु की इस झोटी ने अपने पहले ही ब्यांत में 18 किलो 500 ग्राम दूध देकर अपनी उत्कृष्ट क्षमता का परिचय दिया।

पशुपालकों को बेहतर संभावनाओं का संदेश मिला बेहतर दूध उत्पादन के चलते इसे इतनी बड़ी कीमत मिली। इस उपलब्धि ने साबित किया है कि अच्छी नस्ल का चयन, संतुलित आहार और उचित देखभाल पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।