मेवात में साइबर ठगों का पर्दाफाश, फर्जी सिम से ठगी करने वाले पांच अपराधी गिरफ्तार
मेवात पुलिस ने पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन ठगी करते थे। ये अपराधी फर्जी वेबसाइट और ऐप बनाकर लोगों को निवेश के नाम पर धोखा देते थे। पुलिस ने इनके पास से कई फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए हैं और आगे की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, नूंह। पुलिस ने पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से चार को तीन अलग-अलग मामलों में पकड़ा गया है, जबकि एक आरोपित को पुराने दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी लंबे समय से फर्जी सिम कार्ड, नकली मोबाइल अकाउंट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके आमजन को ठगने का काम कर रहे थे।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के अनुसार पहला मामला नकली सोने की ईंट बेचने के नाम पर लोगों से ठगी करने का है, जिसमें पुलिस ने गांव घासेड़ा बाईपास से इब्बन पुत्र कासम निवासी तिरवाड़ा और तौफिक पुत्र महमूद निवासी सालाहेड़ी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि वे फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप के जरिए सोने की ईंटें बेचने का झांसा देकर लोगों से पैसे ठगते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, नकली सोने की ईंटें, हथौड़ी और छैनी बरामद की हैं। इस गिरोह से जुड़ा तीसरा आरोपी मोहब्बत पुत्र पलटू निवासी तिरवाड़ा को भी बाद में गिरफ्तार किया गया, जिसने इब्बन और तौफिक को फर्जी सिम उपलब्ध कराई थी।
दूसरे मामले में थाना साइबर क्राइम नूंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अडबर चौक नूंह से तारिफ पुत्र आबिद और बिलाल पुत्र आबिद दोनों निवासी मल्लाहाका थाना पुन्हाना को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपित फर्जी एक्टिवेटेड सिम और फ्राड मोबाइल अकाउंट का इस्तेमाल कर फेसबुक व टेक्स्ट मैसेज के जरिए लोगों को झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस जांच में पता चला कि इन मोबाइल नंबरों से मुंबई और तेलंगाना के लोगों के साथ ठगी के मामले दर्ज हैं।
आरोपितों से दो मोबाइल , फर्जी सिम कार्ड और संदिग्ध चैट रिकार्ड बरामद किए गए। तीसरे और पुराने मामले में पुलिस ने सोयब पुत्र जैकम निवासी सिरौली थाना सदर पुन्हाना को गिरफ्तार किया। आरोपित फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर सस्ते दामों में मोटरसाइकिल बेचने का झांसा देकर लोगों से पैसे ठगता था।
पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन और दो फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश्ख कुमार ने बताया कि जिले में साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और आमजन से अपील की है कि वे किसी भी फर्जी आनलाइन आफर या काल पर विश्वास न करें तथा संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें।
