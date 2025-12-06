समय पर बिल न भरने वालों पर अब सख्ती करेगा बिजली विभाग, सिर्फ एक सप्ताह का ही है वक्त; फिर कटेंगे कनेक्शन

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर झिरका। बिजली के बिल की राशि का समय पर अदा न करने वाले उपभोक्ताओं पर अब बिजली निगम के अधिकारियों का हथौड़ा चलेगा। बिजली निगम के अधिकारियों ने उन उपभोक्ताओं को चेतावनी दे दी है जिनके पास बिजली के बिल की पांच हजार या फिर पांच हजार से अधिक राशि बकाया है वे उसे एक सप्ताह में बिजली निगम कार्यालय में या फिर ऑनलाइन भर दें।

उसके बाद उनके बिजली के कनेक्शन काटने एवं मीटरों को उतारने के लिए अभियान प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह जानकारी विभाग के कनिष्ठ अभियंता परवेज आलम ने दी। बताया गया है कि बिजली निगम के सूत्रों के अनुसार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के शहर फिरोजपुर झिरका में दो फीडर हैं।

इन दोनों फीडरों से शहर के लगभग एक हजार उपभोक्ताओं ने बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं। जिनमें से लगभग 800 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास पांच हजार से ज्यादा राशि बिजली के बिल की बकाया है। शहर के गढ़ बाहर के उपभोक्ताओं के पास बिजली निगम का लगभग डेढ़ करोड़ रुपया बिजली के बिल का बकाया है।

जबकि दुकान का व्यासायिक कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं पर बिजली के बिल का लगभग 50 लाख रुपया बकाया है जबकि गढ़ अंदर के उपभोक्ताओं के पास बिजली के बिल का लगभग 20 लाख रुपया बकाया है। बिजली के बकाया बिल की राशि की वसूली के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों ने अब सख्ती बरतनी शुरु कर दी है।

बिजली निगम के अधिकारियों ने साफ- साफ कह दिया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास बिजली के बिल की पांच हजार या फिर इससे अधिक राशि बकाया है वे एक सप्ताह में इस बिल की राशि को बिजली निगम को अदा कर दें अन्यथा उसके बाद बिजली के कनेक्शनों को काटने एवं मीटरों को उतारने का अभियान प्रारंभ कर दिया जाएगा।

बिजली निगम के अधिकारियों ने बनाई बिजली कर्मियों की छह टीमें शहर में बिजली के बिल की राशि का समय पर ना भरने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बिजली निगम के अधिकारियों ने छह टीमों का गठन किया है। इनको शहर के अलग- अलग क्षेत्रों की सूची भी सौंप दी है। ये टीमें एक सप्ताह बाद बिजली के बकाया बिल की राशि के वसूली का अभियान प्रारंभ कर देंगे।