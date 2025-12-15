VIDEO: नूंह के डींगरहेड़ी गांव में एक मकान में घुसा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत
हरियाणा के नूंह जिले के तावडू खंड के डींगरहेड़ी गांव में आज सुबह एक तेंदुआ एक घर में घुस गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने वन विभ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नूंह। नूंह के तावडू खंड के डींगरहेड़ी गांव में सुबह-सुबह एक मकान में तेंदुआ घुस गया। इससे ग्रामीणों के बीच दहशत माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल कॉल कर वन विभाग और पुलिस टीम को इसकी जानकारी दी। मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि तेंदुआ जंगल की तरफ से आबादी में आ गया।
इस दौरान घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ कैद हो गया है। वन विभाग की टीम अभी तक मौके पर नहीं पहुंच पाई है। दरअसल, घना कोहरा छाए होने के कारण टीम को गांव पहुंचने में टाइम लग सकता है। फिलहाल पुलिस टीम ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है।
नूंह के तावडू खंड के डींगरहेड़ी गांव में सुबह-सुबह घर में घुसा तेंदुआ ,ग्रामीणों में दहशत— Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) December 15, 2025
-घर के लोगों ने वन विभाग व पुलिस विभाग को किया फोन pic.twitter.com/17aQ0PHpD7
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।