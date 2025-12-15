VIDEO: नूंह के डींगरहेड़ी गांव में एक मकान में घुसा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत

जागरण संवाददाता, नूंह। नूंह के तावडू खंड के डींगरहेड़ी गांव में सुबह-सुबह एक मकान में तेंदुआ घुस गया। इससे ग्रामीणों के बीच दहशत माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल कॉल कर वन विभाग और पुलिस टीम को इसकी जानकारी दी। मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि तेंदुआ जंगल की तरफ से आबादी में आ गया।