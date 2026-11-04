KMP एक्सप्रेसवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, सड़क पर फैलते ही लगी आग; लपटों को देख थमी गाड़ियों की रफ्तार

जागरण संवाददाता, तावड़ू (नूंह)। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर बुधवार दोपहर खोड़ बसई सीमा क्षेत्र में पहाड़ी की ढलान पर केमिकल से भरा एक टैंकर पलट गया। टैंकर के पलटते ही उसमें भरा केमिकल सड़क पर फैल गया और देखते ही देखते आग भड़क उठी। सड़क पर फैले केमिकल में लगी आग से एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी मच गई।

करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया,जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की पांच से छह गाड़ियां मौके पर जुटी रहीं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन रोक दी, जिससे दोनों ओर करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

टैंकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलटा पुलिस के अनुसार हादसा थाना रोजका मेव क्षेत्र में खोड़ बसई के पास बुधवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ। मानेसर से पलवल की ओर जा रहा केमिकल से भरा टैंकर ढलान पर पहुंचा तो चालक ने वाहन को न्यूट्रल कर दिया। ढलान पर गति बढ़ने के कारण टैंकर अनियंत्रित हो गया। इस दौरान चालक वाहन पर संतुलन नहीं रख पाया और टैंकर डिवाइडर से टकराने के बाद कुछ दूरी पर पलट गया।

पुलिस ने दोनों तरफ से यातायात बंद किए टैंकर पलटने से उसमें भरा केमिकल सड़क पर फैल गया और उसमें आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि काफी देर तक सड़क पर केमिकल जलता रहा। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने कई गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। एहतियात के तौर पर पुलिस ने दोनों तरफ से यातायात बंद कर दिया।