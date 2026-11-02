गुरुग्राम-नूंह में नशीली दवाओं के हिसाब में गड़बड़ी, 44 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित

वरुण त्रिवेदी, गुरुग्राम। मेडिकल स्टोर से नशीली दवाएं कहां से खरीदी जा रही हैं और किन लोगों को बेची जा रही हैं, इसका हिसाब ही गायब मिला।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के विशेष अभियान में गुरुग्राम और नूंह जिले के 46 मेडिकल स्टोर पर दवाओं की खरीद-बिक्री के रिकार्ड में अनियमितताएं सामने आई हैं।

विभाग ने जारी किया नोटिस

विभाग ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर 44 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि दो के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए।

नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए एफडीए हरियाणा के आयुक्त के निर्देश पर गुरुग्राम और नूंह जिले में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीमों ने मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध दवाओं के स्टाक, खरीद और बिक्री से संबंधित दस्तावेजों की जांच की।

कई मेडिकल स्टोर की गई जांच विशेष रूप से उन नॉरकोटिक्स सब्सटेंस दवाओं का रिकार्ड खंगाला गया, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जा सकता है। जांच में कई दुकानों पर दवाओं की खरीद-बिक्री का अनिवार्य रिकॉर्ड संधारित नहीं मिला।