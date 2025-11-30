Mewat News: ढाई करोड़ रुपये की लागत से बनेगा जुरहेड़ा से जमालगढ़ लिंक रोड, लोगों को जाम से मिलेगी राहत
पुन्हाना नगरपालिका जुरहेड़ा से जमालगढ़ तक ढाई करोड़ की लागत से लिंक रोड बना रही है। पहले चरण में 80 लाख रुपये का सीसी रोड बन रहा है। तीन चरणों में बनने वाले इस रोड से शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। यह रोड शहर के बाहर से होकर गुजरेगा, जिससे वाहन चालकों को सुविधा होगी और शहर में यातायात का दबाव कम होगा।
योगेश सैनी, पुन्हाना। नगर पालिका द्वारा ढ़ाई करोड़ की लागत से शहर में जुरहेड़ा रोड से जमालगढ़ रोड तक लिंक रोड बनाया जाएगा। जिसके तहत पहले फेस में 80 लाख की लागत से लिंक रोड का काम भी शुरू हो गया है। पहले फेस का काम पूरा होने के बाद अगले फेस का काम शुरू किया जाएगा। लिंक रोड बनने के बाद शहर के लोगों से लेकर यात्रियों को भी काफी राहत मिल पाएगी।
नगर पालिका के एमई जावेद हुसैन ने बताया कि नगर पालिका द्वारा शहर के जुरेहड़ा रोड से लेकर जमालगढ़ रोड तक करीब दो किलोमीटर तक का लिंक रोड बनाया जा रहा है। जिसके पहले फेस में 80 लाख रुपये की लागत से ठेका छोड़कर जमालगढ़ रोड से काम भी शुरू करा दिया गया है। करीब 20 प्रतिशत काम भी पूरा हो गया है। लिंक रोड पर करीब ढ़ाई करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इसको तीन फेस में पूरा किया जाएगा। पहला फेस पूरा होने के बाद अगले फेस की मंजूरी लेने के साथ ही काम शुरू कराया जाएगा। लिंक रोड को सीसी कंक्रीट से बनाया जा रहा है।
शहर में जाम से मिलेगी निजात
लिंक रोड बनने से जमालगढ़ रोड सहित लुहिंगाकला सहित अन्य जगहों पर जाने वाले वाहन शहर ना घूसकर लिंक रोड से ही चले जाएंगे। जिससे शहर के अंदर की सड़कों पर वाहनों का दवाब कम होने के साथ ही जाम से भी काफी हद तक मुक्ति मिल पाएगी। लिंक रोड एक तरह से बाईपास की तरह काम करेगी। जबकि वर्तमान में जमालगढ़ रोड पर जाने के लिए जुरहेड़ा रोड से शहर के अंदर की सड़कों से होकर जाना पड़ता है।
शहर के बाहर-बाहर से जोड़े जाएंगे रोड
जुरहेड़ा रोड पर बिजली घर से पहले ही कट दिया जाएगा जो इस्लामुद्ीन की बर्फ फैक्ट्री से होते हुए जमालगढ़ रोड पर जैन की टाल पर होकर निकलेगा। ऐसे में वाहनों को भी जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रोड को शहर से बाहर-बाहर से जोड़ा जा रहा है। इससे बिना जाम का सामना करे वाहन चालक अपने गणतव्य तक पहुंच पाएंगे।
लिंक रोड का काम तेजी से कराया जा रहा है। पहले फेस में इस पर 80 लाख रूपये खर्च किए जा रहे हैं। लिंक रोड बनने से शहर की सड़कों पर वाहनों का दवाब काफी कम हो जाएगा।
जावेद हुसैन, एमई नगर पालिका पुन्हाना
