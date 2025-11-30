Mewat News: ढाई करोड़ रुपये की लागत से बनेगा जुरहेड़ा से जमालगढ़ लिंक रोड, लोगों को जाम से मिलेगी राहत

योगेश सैनी, पुन्हाना। नगर पालिका द्वारा ढ़ाई करोड़ की लागत से शहर में जुरहेड़ा रोड से जमालगढ़ रोड तक लिंक रोड बनाया जाएगा। जिसके तहत पहले फेस में 80 लाख की लागत से लिंक रोड का काम भी शुरू हो गया है। पहले फेस का काम पूरा होने के बाद अगले फेस का काम शुरू किया जाएगा। लिंक रोड बनने के बाद शहर के लोगों से लेकर यात्रियों को भी काफी राहत मिल पाएगी।

नगर पालिका के एमई जावेद हुसैन ने बताया कि नगर पालिका द्वारा शहर के जुरेहड़ा रोड से लेकर जमालगढ़ रोड तक करीब दो किलोमीटर तक का लिंक रोड बनाया जा रहा है। जिसके पहले फेस में 80 लाख रुपये की लागत से ठेका छोड़कर जमालगढ़ रोड से काम भी शुरू करा दिया गया है। करीब 20 प्रतिशत काम भी पूरा हो गया है। लिंक रोड पर करीब ढ़ाई करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इसको तीन फेस में पूरा किया जाएगा। पहला फेस पूरा होने के बाद अगले फेस की मंजूरी लेने के साथ ही काम शुरू कराया जाएगा। लिंक रोड को सीसी कंक्रीट से बनाया जा रहा है।

शहर में जाम से मिलेगी निजात लिंक रोड बनने से जमालगढ़ रोड सहित लुहिंगाकला सहित अन्य जगहों पर जाने वाले वाहन शहर ना घूसकर लिंक रोड से ही चले जाएंगे। जिससे शहर के अंदर की सड़कों पर वाहनों का दवाब कम होने के साथ ही जाम से भी काफी हद तक मुक्ति मिल पाएगी। लिंक रोड एक तरह से बाईपास की तरह काम करेगी। जबकि वर्तमान में जमालगढ़ रोड पर जाने के लिए जुरहेड़ा रोड से शहर के अंदर की सड़कों से होकर जाना पड़ता है।