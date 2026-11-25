जागरण संवाददाता, नूंह। राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में अब विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ खेल, कला और सामाजिक गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा।

इसके लिए प्रदेश के सभी आइटीआइ में स्पोर्ट्स क्लब, आर्ट क्लब और सोशल सर्विस क्लब गठित किए जाएंगे। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

तीन क्लबों का गठन होगा

इस पहल के तहत राजकीय आइटीआइ नूंह में भी विद्यार्थियों की रुचि और प्रतिभा के अनुसार तीनों क्लबों का गठन किया जाएगा। स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से क्रिकेट, फुटबाल, वालीबाल, कबड्डी, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसी खेल गतिविधियां आयोजित होंगी। वहीं, आर्ट क्लब में चित्रकला, पोस्टर मेकिंग, हस्तकला और क्राफ्ट जैसी रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।