जागरण संवाददाता, नूंह। नूंह जिले में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के साथ युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वर्ष 2026 में 13 नवंबर तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत 109 मामले दर्ज कर 172 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने एक जनवरी से 15 नवंबर तक 629 मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया, जिनमें अनियमितताएं मिलने पर 78 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने मंगलवार को लघु सचिवालय में जिला स्तरीय एनसीओआरडी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दर्ज मामलों में 16 वाणिज्यिक, 81 मध्यम और 12 कम मात्रा के हैं। पुलिस ने नशीले पदार्थों के अलावा गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। उपचार उपलब्ध कराया गया उन्होंने बताया कि नशे की लत से प्रभावित 2658 लोगों को 14 नवंबर तक दवाइयां देकर उपचार उपलब्ध कराया गया है। सीएचसी तावड़ू और शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में भी उपचार व काउंसलिंग की जा रही है।

नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए ग्राम सभाओं में 304 ग्रामीणों ने भाग लिया, जबकि राजकीय महिला महाविद्यालय सालाहेड़ी में 150 विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को जागरूक किया गया। स्कूलों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग फ्री जोन बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।