    वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल, अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी

    By Mohd Haroon Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:25 PM (IST)

    हरियाणा के नूंह में, परिवहन विभाग की वर्कर यूनियन ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर धरना व हड़ताल की। यूनियन के प्रधान हाजी अनसार व सचिव जयसिंह चौहान क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा परिवहन विभाग की वर्कर यूनियन ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना व हड़ताल की। यूनियन के प्रधान हाजी अनसार व सचिव जयसिंह चौहान की अगुवाई में कर्मचारियों ने परिवहन विभाग की कर्मशाला में धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी। इस मौके पर यूनियन के नेताओं ने 17 सूत्रिय मांग पत्र सौंपा।

    यूनियन के प्रधान ने बताया कि कर्मशाला में कार्यरत अप्रेंटिस कर्मचारी को गेट पास, व अप्रेंटिस व कोशल के कर्मचारियों को माह की सात तिथि को वेतन मान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा वाहनों की रिपेयरिंग के पूरे टूल किट उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कर्मचारियों को बैठने के लिए विश्राम स्थल,बसों की ग्रीसिंग के लिए दो बस डगों का निर्माण होना चाहिए। बसों की देखरेख के लिए डीजल पंप मशीन पर टीन शीट बनाए जाए। कर्मशाला में जलभराव से निपटने के लिए मिट्टी का भरत कार्य करने, सभी कर्मचारियों को वर्दी जूते की व्यवस्था की मांग की गई है।

    इसके अलावा कर्मचारियों की अन्य मांग भी यूनियन की तरफ से की गई। यूनियन के नेताओं का कहना था कि लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगे कर रहें हैं, लेकिन विभाग की तरफ से उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है।

    कर्मचारियों ने विभाग की मांगे नहीं मानने पर आगे आंदोलन को तेज करने की धमकी भी दी। इस मौके पर कर्मचारियों ने विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी की और 17 सूत्रिए मांगों का जल्दा समाधान का कहा।