    सीएम नायब सैनी का नूंह दौरा अचानक रद, वाल्मीकि प्रकट दिवस कार्यक्रम में होना था शामिला 

    By Mohd Haroon Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:35 AM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का नूंह दौरा अचानक रद हो गया, जहां उन्हें वाल्मीकि प्रकट दिवस कार्यक्रम में भाग लेना था। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, दौरा कुछ अपरिहार्य कारणों से रद किया गया है। अब उनकी जगह कोई और प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। वाल्मीकि प्रकट दिवस महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता , नूंह। नूंह में मंगलवार को प्रस्तावित वाल्मीकि प्रकट दिवस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। यह कार्यक्रम नूंह की अनाज मंडी में आज आयोजित होना था। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने थे। देर रात सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेशों में कार्यक्रम को स्थगित करने के आदेश जारी हुए। जिले के उपायुक्त अखिल पिलानी ने कार्यक्रम के स्थगित होने की पुष्टि की है।

    बता दें कि मंगलवार को अनाज मंडी में वाल्मीकि प्रकट दिवस कार्यक्रम का आयोजन होना था ।इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शामिल होना था। इसके लिए पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से कर ली गई थी। कार्यक्रम में 50 करोड़ की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी होना था। लेकिन देर रात को आए आदेशों में कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है।

    आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के आत्महत्या के मामले में उपजे विवाद को लेकर यह फैसला लिया गया है। नूंह के उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया है कि सीएम का प्रोग्राम फिलहाल स्थगित किया गया है, लेकिन किन कारणों से यह प्रोग्राम स्थगित हुआ है इस बारे में उन्हें कोई पता नहीं। उन्होंने बताया कि शायद अब इसके लिए फिर से कोई नई तारीख रखी जाएगी।

    एक हजार से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को किया गया था तैनात

    मुख्यमंत्री के अनाज मंडी में वाल्मीकि प्रकट दिवस के आगमन को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयार कर ली गई थी। मंडी में टीन शेड में यह कार्यक्रम होना था। इसमें प्रशासन की तरफ से तीन हजार से भी ज्यादा कुर्सियां लगाई गई थी। उपायुक्त अखिल पिलानी व पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने मौके पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था व तैयारियों का जायजा लिया गया था। कार्यक्रम स्थल के चारों और बैरिकेट लगाए गए थे।

    प्रदेश में आइपीएस मामले को लेकर हो रहे जगह-जगह प्रद्रर्शन के चलते पुलिस की तरफ से सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। कार्यक्रम स्थल पर पर एक हजार से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाना था।