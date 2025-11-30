फिरोजपुर झिरका: धोबी घाट का इंतजार, कब मिलेगी सुविधा?
फिरोजपुर झिरका में धोबी समुदाय धोबी घाट की सुविधा न होने से परेशान है। वे झरनों में कपड़े धोकर गुज़ारा करते हैं। नेताओं ने चुनाव के दौरान धोबी घाट बनाने का वादा किया, लेकिन पूरा नहीं किया। समुदाय को कपड़े धोने और सुखाने में दिक्कत होती है। 2016 से धोबी घाट की मांग की जा रही है, पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ।
नरेश गर्ग, फिरोजपुर झिरका। दशकों से फिरोजपुर झिरका के करीब तीन दर्जन परिवार धोबी घाट की सुविधाओं से वंचित हैं। वे पहाड़ियों से बहने वाले झरनों में कपड़े धोकर अपना गुज़ारा करने को मजबूर हैं। चुनाव के समय, नेता धोबी समुदाय से वोट पाने के लिए धोबी घाट बनाने की योजना की घोषणा करते हैं, लेकिन बाद में अपने वादे भूल जाते हैं। कपड़े धोने के लिए न तो कोई ट्यूबवेल है, न ही कपड़े सुखाने का कोई सही इंतज़ाम है। नतीजतन, धोबी समुदाय खुद को ठगा हुआ महसूस करता है।
गौरतलब है कि धोबी समुदाय के करीब एक दर्जन सदस्य दशकों से शहर में रह रहे हैं। वे लोगों के कपड़े धोकर अपना गुज़ारा करते हैं। तिजारा रोड पर अरावली की घाटियों में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर के ठीक सामने, अरावली रेंज की तलहटी से एक प्राकृतिक झरना बहता रहा है। शहर के धोबी इस सड़क पर पुलिया के पास इस प्राकृतिक झरने के बहते पानी में अपने कपड़े धोते हैं और फिर उन्हें जमीन पर या पेड़ों पर सुखाते हैं। इस जगह पर उनके पास कपड़े धोने की कोई सुविधा नहीं है।
शहर के धोबी 2016 से तिजारा रोड पर धोबी घाट बनाने की मांग कर रहे हैं। नगर निगम को बताया गया कि 2019 में बातचीत हुई थी कि डी-प्लान के तहत दस लाख रुपये की ग्रांट मंजूर हो गई है और जल्द ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन, ये बातचीत रुकी रही।
इसके बाद, जब भी विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम के चुनाव पास आए, तो नेता धोबी घाट बनाने का वादा करके इस समुदाय से वोट हासिल करते रहे। लेकिन, वोट बनाने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद, नेता समुदाय के इन सदस्यों की समस्याओं को दूर करने में नाकाम रहे, जिससे शहर के धोबी परेशान हैं।
श्रीचंद, मनोहर, संतराम, रोहताश कुमार, रामचंद, नरेश कुमार, राजू और तारा समेत कई धोबियों ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के लोगों को ग्रांट दे रही है। लेकिन, धोबी समुदाय के लिए धोबी घाट बनाने के लिए अभी तक किसी नेता ने कोई ग्रांट नहीं दी है, न ही कोई अधिकारी इसे बनाने में दिलचस्पी दिखा रहा है।
समुदाय के लोगों का कहना है कि कम बारिश के समय झरनों में पानी की कमी से अक्सर रोज़ी-रोटी का संकट पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पानी की सप्लाई और कपड़े धोने की सुविधा दे, तो उनकी रोज़ी-रोटी की समस्या कम हो सकती है। लेकिन, सरकारी प्रशासन उनकी चिंताओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
2019 में, तिजारा रोड पर धोबी घाट बनाने के लिए D-प्लान के तहत ₹10 लाख की मंज़ूरी के बारे में नगर निगम ऑफिस में चर्चा हुई थी। लेकिन, अभी तक धोबी घाट नहीं बना है। तिजारा रोड पर धोबी घाट की बहुत ज़रूरत है। ताकि समुदाय के दर्जनों परिवारों को रोज़गार मिलता रहे। -धर्मपाल धोबी, नगर पार्षद, वार्ड 13, फिरोजपुर झिरका
शहर के धोबी मजदूरों के लिए तिजारा रोड पर धोबी घाट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब मैं नगर पालिका का चेयरमैन था, तो मैं धोबी घाट बनाना चाहता था। लेकिन, कुछ लोगों ने बताया कि धोबी घाट बनाने के लिए दस लाख रुपये की ग्रांट मंज़ूर हो रही है। लेकिन, यह प्लान पूरा नहीं हो पाया। समाज की यह समस्या जायज़ है और इसे हल किया जाना चाहिए।
-अर्जुनदेव चावला, पूर्व प्रधान, फिरोजपुर झिरका नगर पालिका
तिजारा रोड पर धोबी घाट बनाने के लिए एस्टीमेट तैयार किया जाएगा और डी-प्लान से ग्रांट दिलाने की कोशिश की जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो धोबी समाज की यह मांग इलाके के MP और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सामने रखी जाएगी और नगर पालिका इसे पूरा करेगी। नगर पालिका इसके लिए कोशिश करेगी। -मनीष जैन, चेयरमैन, नगर पालिका, फिरोजपुर झिरका
