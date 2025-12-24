Language
    हरियाणा के किसानों के लिए खाद की किल्लत खत्म, कृषि विभाग ने कर दिया बड़ा काम

    By Mohd Haroon Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है, जिले में अब खाद की कमी नहीं होगी। गेहूं और सरसों की फसलों के लिए पर्याप्त खाद जिले की सभी PACS में भेज दी गई है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है, जिले में अब खाद की कमी नहीं होगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पिंगावां। जिले के किसानों को अब खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गेहूं और सरसों की फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद अब जिले की सभी PACS (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी) में भेज दी गई है। पहले गेहूं और सरसों की बुवाई और सिंचाई के दौरान खाद की कमी के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, इस बार कृषि विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। नूंह जिले के कृषि विभाग के उप निदेशक वीरेंद्र देव आर्य ने बताया कि रबी सीजन के लिए 7500 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, और यह मात्रा उपलब्ध है।

    उन्होंने कहा कि रबी फसलों के लिए जिले की जरूरत लगभग 20,000 मीट्रिक टन है, जबकि लगभग 16,000 मीट्रिक टन पहले ही आ चुकी है। किसानों ने इसमें से कुछ खरीद लिया है, और बाकी खाद सोसाइटियों में उपलब्ध है। बाकी स्टॉक, क्षमता के अनुसार, जल्द ही नूंह पहुंच जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं होगी और किसान आसानी से इसे प्राप्त कर सकेंगे।

    किसानों को सलाह दी जाती है कि खाद खरीदते समय हमेशा रसीद लें। उप निदेशक ने कहा कि अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।