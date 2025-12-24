हरियाणा के किसानों के लिए खाद की किल्लत खत्म, कृषि विभाग ने कर दिया बड़ा काम

जागरण संवाददाता, पिंगावां। जिले के किसानों को अब खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गेहूं और सरसों की फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद अब जिले की सभी PACS (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी) में भेज दी गई है। पहले गेहूं और सरसों की बुवाई और सिंचाई के दौरान खाद की कमी के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

हालांकि, इस बार कृषि विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। नूंह जिले के कृषि विभाग के उप निदेशक वीरेंद्र देव आर्य ने बताया कि रबी सीजन के लिए 7500 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, और यह मात्रा उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि रबी फसलों के लिए जिले की जरूरत लगभग 20,000 मीट्रिक टन है, जबकि लगभग 16,000 मीट्रिक टन पहले ही आ चुकी है। किसानों ने इसमें से कुछ खरीद लिया है, और बाकी खाद सोसाइटियों में उपलब्ध है। बाकी स्टॉक, क्षमता के अनुसार, जल्द ही नूंह पहुंच जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं होगी और किसान आसानी से इसे प्राप्त कर सकेंगे।