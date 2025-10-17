दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैयादूज के लिए सजने लगे बाजार, बढ़ने लगी खरीददारों की भीड़

संवाद सहयोगी, जागरण, फिरोजपुर झिरका (नूंह)। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपों के त्योहार दीपावली के पावन पर्व पर शहर के बाजार सजने लगे हैं। शहर में जगह-जगह पर लोगों ने दुकानों पर मिट्टी के दीपक, पूजन सामग्री, खील, खिलौने बेचने के लिए सजा रखे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दीपावली के पावन पर्व पर खरीददारी करने के लिए बाजारों में रौनक लौटने लगी है। विशेषकर महिलाएं खरीददारों की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें इस बार दीपावली 20 अक्टूबर, मंगलवार को मनाई जाएगी, जबकि 22 अक्तूबर को गोवर्धन तथा 23 अक्तूबर को भैया दोज का त्योहार मनाया जाएगा।

सर्राफा दुकानों पर लगी रहती है भीड़ इन सबसे पहले धन तेरस का त्योहार मनाया जाएगा। यह 18 अक्टूबर को मनेगा। धन तेरस के त्योहार पर सोने एवं चांदी से बने आभूषण तथा बर्तन खरीदने को शुभ बताया गया है। इसीलिए धन तेरस के त्योहार पर सर्राफों, सुनारों तथा बर्तन बेचने वालों की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रहती है।