Delhi Blast: नूंह में डॉ. उमर का ठिकाना बेनकाब, मकान मालिक का बेटा चढ़ा पुलिस के हत्थे; खुल सकते हैं बड़े राज
दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला है। नूंह में डॉ. उमर का ठिकाना पता चला है और मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई बड़े राज खुल सकते हैं और ब्लास्ट की साजिश में शामिल अन्य लोगों का भी पता चल सकता है।
जागरण संवाददाता, नूंह। दिल्ली बम विस्फोट मामले की जांच नूंह तक पहुंच गई है। पुलिस ने उस मकान के मालिक के बेटे रिजवान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जहां आतंकी डॉ. उमर करीब 10 दिन तक रुका था। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आतंकी के ठिकाने वाली गली में बैरिकेड लगाकर पुलिस तैनात कर दी गई है।
रविवार को हरियाणा एसटीएफ की टीम भी नूंह पहुंची और पूरे मामले की बारीकी से जांच की। टीम ने आसपास के नर्सिंग होम और नजदीकी इलाकों के सीसीटीवी फुटेज व डीवीआर कब्जे में लिए हैं, जिनका इस्तेमाल उमर की गतिविधियों और उसकी मूवमेंट की टाइमलाइन तैयार करने में किया जाएगा।
DVR की तकनीकी जांच में जुटी पुलिस
इस दौरान पूछताछ के लिए उठाए गए तीनों डॉक्टर, रिजवान, मोहम्मद और मुस्तकीम के साथ खाद विक्रेता दिनेश कुमार उर्फ डब्बू को जांच के बाद छोड़ दिया गया है। पुलिस अब कब्जे में लिए गए डीवीआर की तकनीकी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आतंकी उमर कब और किन लोगों के संपर्क में आया।
जांच एजेंसियों का मानना है कि डीवीआर फुटेज से मामले में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।
