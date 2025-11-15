Delhi Blast: नूंह के हिदायत कॉलोनी में 10 दिन तक ठहरा था आतंकी उमर, कमरे तक पहुंची एनआईए की टीम
दिल्ली धमाका मामले में एनआईए ने नूंह की हिदायत कॉलोनी में छापा मारा। आतंकी उमर यहाँ 10 दिन रुका था। एनआईए उस कमरे तक पहुंची, जहां उमर ठहरा था हालांकि कमरा बंद मिला। मकान मालकिन की तलाश जारी है। 29 अक्टूबर को उमर फिरोजपुर झिरका के एक एटीएम पर भी नकदी निकालने पहुंचा था।
जागरण संवाददाता, नूंह। दिल्ली के लाल किले के पास 26 अक्टूबर को हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी उमर खान ने धमाके से ठीक पहले नूंह जिले की हिदायत कॉलोनी में करीब 10 दिन तक एक मकान में कमरा किराए पर लिया था।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उमर ने फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी में तैनात एक इलेक्ट्रिशियन की मदद से यह कमरा हासिल किया था। शनिवार को एनआईए की टीम हिदायत कॉलोनी पहुंची तो मकान पर ताला लटका मिला। मकान मालकिन महिला फरार पाई गई, जिसकी तलाश की जा रही है। पास के एक नर्सिंग होम के सीसीटीवी में विस्फोट में इस्तेमाल हुई सफेद हुंडई i20 कार के आने-जाने के फुटेज मिले हैं।
इसके अलावा 29 अक्टूबर को उमर फिरोजपुर झिरका के एक एटीएम पर भी नकदी निकालने पहुंचा था, लेकिन रात होने के कारण गार्ड ने ताला नहीं खोला। जांच एजेंसियां अब मकान मालकिन और इलेक्ट्रिशियन से पूछताछ की तैयारी कर रही हैं।
