नूंह में बुलडोजर ने बरपाया कहर, छह एकड़ में अवैध रूप से विकसित कॉलोनी को किया जमींदोज
फिरोजपुर झिरका के अलीपुर तिगरा में जिला नगर योजनाकार ने अवैध रूप से विकसित हो रही दो कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। लगभग छह एकड़ भूमि पर बिना सीएलयू के प्लाटिंग की जा रही थी, जिसमें कुछ पक्के निर्माण भी शामिल थे। जिला नगर योजनाकार ने अवैध निर्माण करने वालों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका-बीवां रोड़ पर स्थित अलीपुर तिगरा गांव के पास दो जगहों पर छह एकड़ भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही दो अवैध कालोनियों पर जिला नगर योजनकार का बुलडोजर जमकर गरजा। जिला नगर योजनाकार की इस कार्रवाही से अवैध रूप से प्लाटिंग करने एवं कालोनियों को विकसित करने वालों में हडक़ंप मच गया।
बता दें किसी भी भू स्वामी को अपनी जमीन पर प्लाटिंग करने या कालोनी विकसित करने से पूर्व खरीदी गई कृषि योग्य भूमि की सीएलयू करवानी होती है। सीएलयू होने के बाद ही वे नियमानुसार प्लाटिंग करने के साथ- साथ कालोनी विकिसत कर सकते हैं। लेकिन फिरोजपुर झिरका में अधिकांश भू स्वामियों ने बिना सीएलयु करवाए ही कृषि योग्य भूमि पर प्लाटिंग कर कालोनियां विकसित की हुई हैं।
अलीपुर तिगरा में भी चार एकड़ भूमि पर एक जगह तथा दो एकड़ भूृमि पर भू स्वामियों द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग कर कालोनियों को विकसित किया जा रहा था। कुछ लोगों तो पक्के निर्माण भी बना लिए थे। चार एकड़ भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई दो चारदीवारियों को तथा चार डीपीसी को बुल्ड़ोजर से ढहा दिया गया तथा एक निर्माणाधीन भवन को भी तोड़ दिया गया। जबकि दो एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कालोनी में छत तक बने एक निर्माणाधीन भवन को तोडऩे के साथ- साथ चारा प्लाटों की डीपीसी को बुल्ड़ोजर से तोड़ दिया गया।
अवैध कालोनियों पर बुल्ड़ोजर चलने के बाद जिला नगर योजनाकार ने बिना सीएलयु करवाए कृषि योग्य भूमि पर प्लाटिंग करने तथा अवैध कालोनियों को विकसित करने वालों को चेतावनी भी दी कि वे नियमों के विरुद्ध काम ना करें । उन्होंने उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाही करने की बात भी कही। इस कार्रवाही के दौरान जिला नगर योजनकार विभाग के कनिष्ठ अभियंता विक्र म , सदर थाना फिरोजपुर झिरका से उप निरीक्षक यादराम पुलिस की टीम के साथ मौजूद रहे।
गांव अलीपुर तिगरा में छह एकड़ भूमि पर दो जगहों पर अवैध कालोनियों को बिना सीएलयु करवा विकसित किया जा रहा था। इन दोनों जगहों पर तोडफ़ोड़ की कार्रवाही की है। अवैध कालोनियों को विकसित नहीं होने दिया जाएगा। - बिनेश कुमार, जिला नगर योजनाकार, जिला नूंह
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।