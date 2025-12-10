नूंह-फिरोजपुर मार्ग पर लगे भीषण जाम में फंसी एंबुलेंस, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला

संवाद सहयोगी, नूंह। नूंह-फिरोजपुर मार्ग स्थित बड़कली चौक पर बुधवार को लगभग सवा तीन बजे लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई। चौक पर जाम लगने के कारण नूंह की तरफ जा रही एक एंबुलेंस भी जाम में फंस गई। यह एंबुलेंस मरीज लेकर जिला अस्पताल जा रही थी। हालांकि, जाम में एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है।

काफी मशक्कत के बाद लगभग आधे घंटे बाद पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर जाम को खुलवाया। तब जाकर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर आए दिन तीन बजे के करीब जाम लगना आम बात हो गई है। यहां पर लगाए गए कर्मी अक्सर गायब रहते हैं। बुधवार को नूंह की तरफ से एक एंबुलेंस वाहन मरीजों को लेकर करीब सवा तीन बजे बड़खली चौक पर पहुंची, लेकिन उसी दौरान यहा पर लंबा जाम लग गया।

खास बात यह है कि एंबुलेंस वाहन के सामने एक पुलिस का वाहन भी जाम में फंस गया। जब काफी समय तक जाम नहीं खुल पाया और एम्बुलेंस जाम में फंसी नजर आई तो उसके बाद एक दो पुलिस के जवान जरूर जाम को खुलवाने के लिए पहुंचे। जाम के बीच में फंसी एंबुलेंस को राहगीरों और आम लोगों की मदद से जाम से निकलवाया गया। इसके बाद एंबुलेंस अपने गंतव्य के लिए पहुंची।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बडकली चौक पर आए दिन इसी तरीके से जाम लगा रहता है। विदित रहे कि बडकली चौक को मेवात का केंद्र माना जाता है। यहां से मेवात के चारों तरफ वाहनों का आवागमन होता है जिसके कारण चौक पर ज्यादा ट्रैफिक होती है।