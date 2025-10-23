कर्मचारियों ने अमेजन वेयरहाउस से गायब किए तीन आईफोन, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी; एक आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी,जागरण (तावड़ू)। मोहम्मदपुर अहीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटौदी रोड़ पर गांव झामुवास सीमा में स्थित अमेजोन कंपनी के वेयरहाउस से लाखों रुपये के तीन आईफोन गायब करने का मामला सामने आया है। दो कंपनी कर्मचारियों ने ही इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया जिसमें एक आरोपित को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया।

पकड़े गए आरोपी से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर मोहम्मदपुर अहिर थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि अजीत झा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि अमेजोन में कार्यरत कर्मचारी मुकेश वर्मा,निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश और धर्मपाल सिंह, निवासी भिवानी हरियाणा ने मिलकर कंपनी से तीन महंगे एप्पल आईफोन चोरी कर लिए। शिकायत के अनुसार दोनों कर्मचारियों ने बड़ी चालाकी से इस फोन चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा धर्मपाल सिंह ने वेयरहाउस से फोन निकालकर मुकेश वर्मा को दिए, जिसने उन्हें सीपीयू में छिपाकर कंपनी से बाहर निकाल लिया। जब कंपनी ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पूरी वारदात सामने आ गई। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने आरोपित मुकेश वर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसने चोरी की बात कबूल कर ली।