Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कर्मचारियों ने अमेजन वेयरहाउस से गायब किए तीन आईफोन, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी; एक आरोपी गिरफ्तार

    By Mohd Haroon Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:52 PM (IST)

    अमेजन के एक वेयरहाउस से कर्मचारियों ने तीन आईफोन गायब कर दिए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। अमेजन प्रबंधन भी पुलिस को सहयोग कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गिरफ्तार आरोपी। जागरण

    संवाद सहयोगी,जागरण (तावड़ू)। मोहम्मदपुर अहीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटौदी रोड़ पर गांव झामुवास सीमा में स्थित अमेजोन कंपनी के वेयरहाउस से लाखों रुपये के तीन आईफोन गायब करने का मामला सामने आया है। दो कंपनी कर्मचारियों ने ही इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया जिसमें एक आरोपित को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पकड़े गए आरोपी से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर मोहम्मदपुर अहिर थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि अजीत झा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि अमेजोन में कार्यरत कर्मचारी मुकेश वर्मा,निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश और धर्मपाल सिंह, निवासी भिवानी हरियाणा ने मिलकर कंपनी से तीन महंगे एप्पल आईफोन चोरी कर लिए। शिकायत के अनुसार दोनों कर्मचारियों ने बड़ी चालाकी से इस फोन चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

    सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

    धर्मपाल सिंह ने वेयरहाउस से फोन निकालकर मुकेश वर्मा को दिए, जिसने उन्हें सीपीयू में छिपाकर कंपनी से बाहर निकाल लिया। जब कंपनी ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पूरी वारदात सामने आ गई। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने आरोपित मुकेश वर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसने चोरी की बात कबूल कर ली।

    उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसे कंपनी प्रतिनिधि ने आरोपित सहित पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपित मुकेश वर्मा से एक फोन बरामद कर लिया है, जबकि दो अन्य फोन और आरोपित धर्मपाल सिंह की तलाश जारी है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपित से पूछताछ जारी है।