शनि मंदिर में पूजा कर लौट रही युवती का अपहरण, पुलिस ने 10 घंटे में किया बरामद; चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नारनौल। शनि मंदिर में पूजा कर लौट रही एक युवती का दिनदहाड़े अपहरण करने की घटना से शनिवार शाम खासपुर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्वजन के सामने ही कुछ युवक युवती को जबरन गाड़ी में डालकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और महज 8–10 घंटे के भीतर युवती को झज्जर क्षेत्र से सकुशल बरामद कर चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

घटना शनिवार शाम करीब 5:15 बजे की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपनी भतीजी और भाई की पुत्रवधु के साथ शनि मंदिर खासपुर माथा टेकने गए थे। लौटते समय सरकारी स्कूल खासपुर के पास स्लेटी रंग की बिना नंबर की कार खड़ी थी। अचानक कार से विकास और मोनू, निवासी खामपुरा उतरे। जो दोनों सगे भाई भी हैं।

विकास के हाथ में एक इंडा (हथियार जैसा डंडा) था। उसने शिकायतकर्ता जो रिश्ते युवती के चाचा के साथ मारपीट करते हुए बाइक की चाबी निकाल ली, जबकि उसका छोटा भाई मोनू उनकी भतीजी को खींचकर गाड़ी में बैठा ले गया। गाड़ी में पहले से बैठे राधेश्याम वासी मेघोत बिंजा और विक्रम वासी मोहनपुर थाना नांगल चौधरी ने उन्हें साथ लिया और सभी फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही एसपी पूजा वशिष्ठ ने थाना सदर नारनौल, सीआइए नारनौल और साइबर सेल की टीमों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और गश्त के माध्यम से सुराग जुटाया और रात में ही झज्जर क्षेत्र से युवती को सकुशल बरामद कर लिया।