Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब सरकारी कार्यालयों में रोजाना 5 मिनट का योग ब्रेक अनिवार्य, कर्मचारियों को तनाव से मिलेगी राहत

    By Balwan Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:44 PM (IST)

    हरियाणा के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए रोजाना पांच मिनट का योग ब्रेक अनिवार्य कर दिया गया है। उपायुक्त मनोज कुमार ने सभी विभागों को वाई-ब्रेक ऐप के माध्यम से योग प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश दिए हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित यह प्रोटोकॉल कर्मचारियों को ताजगी प्रदान करेगा। ऐप के अभाव में अन्य संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नारनौल। अब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यशैली में बदलाव लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए अब सभी कार्यालयों में रोजाना पांच मिनट का योग ब्रेक लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नारनौल में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को यह निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र के अनुरूप हैं।

    डीसी की ओर से जारी पत्र में सभी कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों के लिए वाई-ब्रेक ऐप के माध्यम से इस 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल को रोजाना लागू करवाएं। यह प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को काम के बीच एक छोटी-सी अवधि में तनाव से राहत और ताजगी प्रदान करना है। यदि किसी कारणवश ऐप का उपयोग संभव न हो, तो कार्यालय अन्य उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके भी योग ब्रेक सुनिश्चित कर सकते हैं।

    उपयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि योग ब्रेक से संबंधित किसी भी तकनीकी सहायता या कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होने पर ड. सतीश कुमार के मोबाइल नंबर 9416478001 पर संपर्क किया जा सकता है ताकि यह पहल सुचारू रूप से लागू हो सके।

    अभी तक इस तरह के प्रयास कभी नहीं किए गए थे। देखने वाली बात यह होगी कि इस नए प्रयोग से सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कार्यशैली में कितना बदलाव होता है।