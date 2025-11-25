अब सरकारी कार्यालयों में रोजाना 5 मिनट का योग ब्रेक अनिवार्य, कर्मचारियों को तनाव से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, नारनौल। अब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यशैली में बदलाव लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए अब सभी कार्यालयों में रोजाना पांच मिनट का योग ब्रेक लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

नारनौल में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को यह निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र के अनुरूप हैं।

डीसी की ओर से जारी पत्र में सभी कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों के लिए वाई-ब्रेक ऐप के माध्यम से इस 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल को रोजाना लागू करवाएं। यह प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को काम के बीच एक छोटी-सी अवधि में तनाव से राहत और ताजगी प्रदान करना है। यदि किसी कारणवश ऐप का उपयोग संभव न हो, तो कार्यालय अन्य उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके भी योग ब्रेक सुनिश्चित कर सकते हैं।