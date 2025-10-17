महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित पिकअप गाड़ी दुकान में घुसी, टला बड़ा हादसा
महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 148 बी पर सिलारपुर बस स्टैंड के पास एक अनियंत्रित पिकअप गाड़ी दुकान में घुस गई, जिससे दुकान का टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गया और लगभग 18 हजार रुपये का नुकसान हुआ। घटना के समय दुकानदार सुनील 10 मिनट पहले ही दुकान बंद करके घर गए थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस मौके पर पहुंची और चालक फरार हो गया।
संवाद सहयोग, नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़)। महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे 148 बी पर सर्विस लाइन पर चलकर नांगल चौधरी से नारनौल जा रही एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर सिलारपुर बस स्टैंड स्थित एक दुकान में घुस गई। जिससे दुकान में नुकसान हुआ है।
यह घटना बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े आठ बजे की बताई जा रही है। वही घटना की सूचना पर दुकानदार मौके पर पहुचा। तब पिकअप चालक फरार हो गया। मौके पर पुलिस भी पहुची। अभी दुकानदार ने घटना की शिकायत थाने में नहीं दी है।
बताया गया कि बृहस्पतिवार रात को पार्सल से भरी एक पिकअप गाड़ी नारनौल-पनियाला मोड़ नेशनल हाइवे 148 बी के सर्विस लाइन से नारनौल की ओर जा रही थी। गाड़ी सिलारपुर के पास ही पहुंची थी कि तभी चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और पिकअप अनियंत्रित होकर बस स्टैंड स्थित चाय-किरयाना की दुकान में जा घुसी। इससे दुकान के सामने लगा टीन शेड व पाइप क्षतिग्रस्त हो गए। दुकानदार 10 मिनट पहले ही दुकान बंद कर घर लौटा था। इससे एक बड़ा हादसा टल गया।
पीड़ित दुकानदार सुनील ने बताया कि उसने गांव के स्टैंड पर चाय व किराना स्टोर की दुकान कर रखी है। तबीयत खराब होने पर बृहस्पतिवार को वह रात करीब सवा आठ बजे ही दुकान बंद करके बेटे के साथ घर चला गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद ही एक पिकअप गाड़ी ने उसकी दुकान को टक्कर मार दी।
सूचना पर वह वापस दुकान पर पहुंचा और देखा कि उसकी दुकान के सामने लगा टीन शेड क्षतिग्रस्त होने से उसे करीब 18 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और मौके से भाग चुका था। एक व्यक्ति मौजूद था। जिससे पूछताछ की गई। पीड़ित ने बताया कि अभी उसने घटना की शिकायत थाने में नहीं दी है।
