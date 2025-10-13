सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत, ट्रक से टक्कर के बाद कार के उड़े परखच्चे
नारनौल के पास एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। नांगल चौधरी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें रोहित, उसकी सास सुनीता और उसके नवजात बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। दो अन्य घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, नारनौल। नांगल चौधरी थाना क्षेत्र के गांव बुधवाल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 148बी पर सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, नांगल चौधरी के गांव खातोली अहीर निवासी सरपंच विक्रम का बेटा रोहित (25) अपने परिवार के साथ जयपुर से अपने पांच माह के बेटे को डॉक्टर के पास लेकर घर लौट रहा था। बुधवाल के निकट विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। रोहित, उसकी सास अलीपुर निवासी सुनीता (50) और उसके नवजात बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। रोहित की चचेरी बहन एकता और एक अन्य लड़की नीतू गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद नांगल चौधरी के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और उसकी तलाश जारी है। इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।
