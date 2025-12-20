Language
    नांगल चौधरी में दिनदहाड़े नाबालिग छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, दो आरोपित गिरफ्तार

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:31 PM (IST)

    पीड़िता प्रतिदिन की तरह अपने गांव से शहर स्थित शिक्षण संस्थान में पढ़ाई के लिए आ रही थी। जब वह नरेश वाली गली के पास पहुंची, तभी एक गाड़ी में सवार तीन ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी। नांगल चौधरी थाना क्षेत्र में मानवता को झकझोर देने वाली एक गंभीर और शर्मनाक घटना सामने आई है। पढ़ाई के लिए घर से निकली एक नाबालिग छात्रा को दिनदहाड़े अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता प्रतिदिन की तरह अपने गांव से शहर स्थित शिक्षण संस्थान में पढ़ाई के लिए आ रही थी। जब वह नरेश वाली गली के पास पहुंची, तभी एक गाड़ी में सवार तीन आरोपितों ने उसे घेर लिया और जबरन उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में खींच लिया।

    आरोपित वहां से एक सुनसान स्थान पर ले गए। आरोपितों ने वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज घटना के बाद पीड़िता ने साहस दिखाते हुए अपने शिक्षण संस्थान के प्राचार्य को पूरी आपबीती बताई। मामले की गंभीरता को समझते हुए प्राचार्य ने तुरंत नांगल चौधरी थाना पुलिस को सूचना दी।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता के बयान के आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है। घटनास्थल और आस-पास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सकें।

    मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। दो आरोपितों को किया गिरफ्तार इस संबंध में पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को आरोपितों के विरुद्ध पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तीसरे आरोपित की तलाश जारी है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

