जागरण संवाददाता, नारनौल। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नारनौल में एसडीआरएफ (राज्य आपदा मोचन बल) की टीम ने विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया। सोमवार को इस दौरान जवानों ने विद्यार्थियों को बाढ़ से बचाव, अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी।

साथ ही, आपातकालीन परिस्थितियों में स्वयं की सुरक्षा के साथ दूसरों की मदद करने के तरीके भी बताए। कार्यक्रम में एसडीआरएफ के जवान विकास एचसी, सुनील एचसी, जितेंद्र एचसी और वीरेंद्र एचसी ने विद्यार्थियों को विभिन्न आपदाओं से निपटने के उपायों की जानकारी दी।

आपदा के समय धैर्य और सूझबूझ से लें काम उन्होंने बताया कि आपदा के समय घबराने की बजाय धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। उचित प्रशिक्षण और सावधानी से जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। इस अवसर पर टीम के इंस्पेक्टर बलराम, एसआइ सुखबीर और एसआइ प्रदीप भी उपस्थित रहे।