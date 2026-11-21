जागरण संवाददाता, नारनौल। दुकान की नजर उतारने के लिए जलाया गया कागज हवा के साथ उड़कर पड़ोस की दुकान में पहुंच गया। देखते ही देखते कागज ने रेडिमेड कपड़ों को अपनी चपेट में ले लिया और दुकान से धुआं उठने लगा। शनिवार सुबह नारनौल के मुख्य बाजार महावीर मार्ग पर हुई इस घटना से बाजार में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखा सामान जल गया और दुकानदार को हजारों रुपये का नुकसान हुआ। कपड़ों के चलते आग तेजी से फैली जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब आठ बजे महावीर मार्ग पर एक दुकानदार ने अपनी दुकान खोली थी। दुकान खोलने के बाद उसने पूजा-पाठ किया। इसके बाद दुकान के बाहर नजर उतारने के लिए कागज जलाए गए। इसी दौरान जलता हुआ कागज हवा के साथ उड़कर पास की रेडिमेड कपड़ों की दुकान के अंदर जा पहुंचा। दुकान में कपड़े और अन्य सामान रखा होने के कारण आग तेजी से फैल गई।

करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया दुकान से धुआं निकलता देख आसपास के दुकानदारों ने संबंधित दुकानदार को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे दुकानदार ने आग बुझाने का प्रयास किया। आसपास के लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को भी सूचना दी। मुख्य बाजार में आग लगने की सूचना पर नगर परिषद के दमकल केंद्र से गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया और करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया।

धुएं का गुबार देख बाजार में जुटी भीड़ मुख्य बाजार में सुबह-सुबह दुकान से धुआं उठता देख आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर जमा हो गए। आग की सूचना से बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।