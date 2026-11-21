संवाद सहयोगी, मंडी अटेली (नारनौल)। नारनौल में एनएच-11 पर अटेली-कनीना रोड स्थित पुल पर शनिवार सुबह करीब 9 बजे एक महिंद्रा एसयूवी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पुल से नीचे गिर गई।

हादसे में कार सवार नवविवाहित जोड़े समेत पांच लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण खो बैठा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार में सवार परिवार गुरुग्राम से अपने गांव कोरियावास लौट रहा था। इसी दौरान अटेली-कनीना रोड पर पुल से गुजरते समय कार ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण खो बैठा।

कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी पांच लोग घायल हो गए।

विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाए जाने की जानकारी है। घायलों की पहचान और उनकी स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।