जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ जिले में गढ़मुक्तेश्वर में एक सड़क हादसा हो गया है। हादसे में एक युवक घायल हो गया और बुग्गी भी क्षतिग्रस्त हो गई है।

गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में वेदांत कॉलेज के सामने एक कार ड्राइवर ने कार्तिक पूर्णिमा मेले में जा रहे भैंसा-बुग्गी में पीछे से टक्कर मार दी।

घायल युवक को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाते कर्मी। जागरण

वहीं, कार की टक्कर लगने से बुग्गी में सवार एक युवक घायल हो गया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।