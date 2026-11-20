जागरण संवाददाता, नारनौल। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को एसडीएम गुरविंदर सिंह के मार्गदर्शन में पंचायत भवन नारनौल में 70 नारनौल विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ लेवल अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया।

प्रवक्ता साकेत यादव ने प्रशिक्षण देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए नामों का पुनः सत्यापन करना और पात्र मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरवाकर आनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराना है।

उन्होंने बीएलओ से कहा कि वे अपने-अपने मतदान केंद्रों के तहत आने वाले सभी मतदाताओं की गहनता से पुनः जांच करें, जिनके नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा दोहरी प्रविष्टियों के कारण या किसी अन्य वजह से ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि कोई भी वास्तविक एवं पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए सभी बीएलओ घर-घर जाकर ऐसे मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करें।

पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा गणना प्रपत्र निर्वाचन तहसीलदार सुरेंद्र सिंह ने बताया कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान यदि ड्राफ्ट सूची से हटाया गया कोई भी पात्र मतदाता उपलब्ध है, तो बीएलओ द्वारा मौके पर ही उसका गणना प्रपत्र पुनः भरवाया जाएगा और बिना किसी देरी के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।