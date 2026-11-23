जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल की अनाज मंडी के प्रसिद्ध ड्राई फ्रूट व्यापारी महेश धरसू वाले के छिप्पी जोड़ स्थित गोदाम का शटर तोड़कर चोर करीब 25 लाख रुपये के ड्राई फ्रूट चोरी कर ले गए। चोर गोदाम में रखे काजू, बादाम, किशमिश सहित अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर गए।

रविवार रात हुई इस वारदात का पता सुबह गोदाम खोलने पर चला। सूचना मिलने पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच के नारनौल सिटी प्रधान अमित गोयल (भोजावासियां) व्यापारी के साथ सिटी थाना पहुंचे और एसएचओ से मुलाकात कर मामले में एफआइआर दर्ज करवाई।