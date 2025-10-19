Language
    नारनौल में रोटरी क्लब ने झुग्गियों में बांटी मिठाई-मोमबत्तियां, छोटी दीपावली पर श्रमिक परिवारों के चेहरे खिले

    By Vipin Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:12 PM (IST)

    नारनौल में रोटरी क्लब ने छोटी दीपावली के मौके पर झुग्गियों में मिठाई और मोमबत्तियां बांटी। इस पहल से श्रमिक परिवारों के चेहरे खुशी से चमक उठे। क्लब के सदस्यों ने झुग्गी-झोपड़ियों में जाकर लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और मिठाई व मोमबत्तियां भेंट कीं। क्लब का उद्देश्य समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना है, ताकि हर कोई दीपावली खुशी से मना सके।

    Hero Image

    रोटरी क्लब ने झुग्गियों में बांटी मिठाई और मोमबत्तियां। जागरण

    जागरण संवाददाता, नारनौल। रोटरी क्लब नारनौल सिटी और रोटरी क्लब नारनौल बेलाज की ओर से रविवार को छोटी दीपावली के अवसर पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के बीच मिठाई और मोमबत्तियां वितरित की गईं। क्लब के सदस्यों ने राधा कृष्ण मैरिज गार्डन के पास स्थित झुग्गियों में पहुंचकर श्रमिक परिवारों को दीपावली की बधाई दी और मिठास व उजाले के प्रतीक को उपहार के रूप में सौंपा।

    क्लब प्रधान राजकुमार चौधरी ने कहा कि दीपावली देश का सबसे प्रमुख त्योहार है, जिसे समाज का हर वर्ग खुशी और एकता के साथ मनाता है। रोटरी क्लब हर वर्ष झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के बीच जाकर मिठाई और मोमबत्तियां बांटता है ताकि उनकी दीपावली भी खुशियों से रोशन हो सके।

    बच्चों की खुशी से मिलता है सुकून 

    इस दौरान उन्होंने कहा कि इन बच्चों की मुस्कुराहट और उनके चेहरे पर झलकती खुशी से मन को सुकून मिलता है। कार्यक्रम के दौरान राजकुमार यादव, प्रवीण संघी, नरेश गोगिया, विजय जिंदल, पवन गुप्ता, संदीप शुक्ला, गौरव जैन, आदिश जैन, मोहित चौधरी, कमल संघी, निर्मल जिंदल, नीलम चौधरी और गीतांजलि चौधरी सहित क्लब के कई सदस्य मौजूद रहे।