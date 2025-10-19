नारनौल में रोटरी क्लब ने झुग्गियों में बांटी मिठाई-मोमबत्तियां, छोटी दीपावली पर श्रमिक परिवारों के चेहरे खिले

जागरण संवाददाता, नारनौल। रोटरी क्लब नारनौल सिटी और रोटरी क्लब नारनौल बेलाज की ओर से रविवार को छोटी दीपावली के अवसर पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के बीच मिठाई और मोमबत्तियां वितरित की गईं। क्लब के सदस्यों ने राधा कृष्ण मैरिज गार्डन के पास स्थित झुग्गियों में पहुंचकर श्रमिक परिवारों को दीपावली की बधाई दी और मिठास व उजाले के प्रतीक को उपहार के रूप में सौंपा।

क्लब प्रधान राजकुमार चौधरी ने कहा कि दीपावली देश का सबसे प्रमुख त्योहार है, जिसे समाज का हर वर्ग खुशी और एकता के साथ मनाता है। रोटरी क्लब हर वर्ष झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के बीच जाकर मिठाई और मोमबत्तियां बांटता है ताकि उनकी दीपावली भी खुशियों से रोशन हो सके।