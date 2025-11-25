बुझ गया घर का चिराग: नारनौल में जवान बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल में आकोली-बहरोड रोड पर बीती देर रात हुए सड़क हादसे में ईकबालपुर नंगली गांव के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विजय सिंह के बेटे कुलदीप (लगभग 30 वर्ष) के रूप में हुई। पुलिस ने नारनौल के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा शव स्वजनों को सौंप दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विजय सिंह ने बताया कि कुलदीप सोमवार को अपने खेतों में पानी देने गया था और देर शाम तक घर नहीं लौटा। स्वजन उसकी तलाश कर रहे थे, तभी सुबह ग्रामीणों से हादसे की सूचना मिली। ग्रामीणों ने सडक किनारे एक युवक का शव पडा देखा और जानकारी आसपास के लोगों को दी। स्वजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान कुलदीप के रूप में की।