बुझ गया घर का चिराग: नारनौल में जवान बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
नारनौल के पास आकोली-बहरोड मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में ईकबालपुर नंगली गांव के कुलदीप नामक एक युवक की मृत्यु हो गई। वह खेत में पानी देने गया था और घर नहीं लौटा। परिजनों को ग्रामीणों से सूचना मिली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कराया है।
जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल में आकोली-बहरोड रोड पर बीती देर रात हुए सड़क हादसे में ईकबालपुर नंगली गांव के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विजय सिंह के बेटे कुलदीप (लगभग 30 वर्ष) के रूप में हुई। पुलिस ने नारनौल के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा शव स्वजनों को सौंप दिया।
विजय सिंह ने बताया कि कुलदीप सोमवार को अपने खेतों में पानी देने गया था और देर शाम तक घर नहीं लौटा। स्वजन उसकी तलाश कर रहे थे, तभी सुबह ग्रामीणों से हादसे की सूचना मिली। ग्रामीणों ने सडक किनारे एक युवक का शव पडा देखा और जानकारी आसपास के लोगों को दी। स्वजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान कुलदीप के रूप में की।
वहीं, मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कुलदीप के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले। आशंका जताई जा रही है कि उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया।
सूचना मिलते ही थाना नांगल चौधरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। विजय सिंह ने शिकायत में कहा कि उनके बेटे की मौत किसी नाम पता नामालूम वाहन चालक की लापरवाही से हुई है। उन्होंने अज्ञात चालक के खिलाफ कडी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
