महेंद्रगढ़ में रिटायर्ड कर्मचारियों की बैठक, सरकार की अनदेखी पर आंदोलन की चेतावनी; छह सूत्री मांगों पर जोर

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा (संबद्ध एटक) की जिला महेंद्रगढ़ इकाई की जनरल मीटिंग आज यादव धर्मशाला, महेंद्रगढ़ में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान महेन्द्र यादव ने की, जबकि मंच संचालन ब्रांच प्रधान लाला राम ने किया।



बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में संगठन के प्रांतीय प्रधान बाबूलाल यादव ने शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। संगठन द्वारा मुख्यमंत्री नायब सैनी, मंत्रियों और विधायकों को पहले ही छह सूत्री मांग पत्र सौंपा जा चुका है, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र समाधान नहीं किया तो संगठन प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मुख्य मांगे इस प्रकार हैं कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू की जाए, 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत बेसिक बढ़ोतरी दी जाए, कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी अवधि 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष 8 माह की जाए।, मेडिकल भत्ता 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाए।

फैमिली पेंशनरों को एलटीसी सुविधा दी जाए। 8वां वेतन आयोग लागू कर रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाए, पुरानी पेंशन व्यवस्था (ओपीएस) को बहाल किया जाए।



इस अवसर पर प्रांतीय उपप्रधान रंगराव, खजांची बिरसिंह, चेयरमैन सतीश आर्य, सुमेर सिंह, कनीना प्रधान सूरजभान, नित्यानंद, अटेली प्रधान भागसिंह, दरियाव, रामकुमार, चेयरमैन लक्ष्मण सिंह, रघुवीर, बाबूलाल फोरमैन, दयाराम (नारनौल), सतबीर, यादराम, महावीर, बलबीर, दयाराम शर्मा, बिरेंद्र, सुरेश, उपप्रधान मंगतू राम, रोहताश, रामसिंह, निहाल सिंह, श्योराम, सुरेश सोनी, बाबूलाल ड्राइवर, हरिसिंह व सूबे सहित बड़ी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारी उपस्थित रहे।