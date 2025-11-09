Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नीलगाय को बचाने के प्रयास में डायल 112 की गाड़ी पेड़ से जा टकराई, बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी

    By Balwan Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    निजामपुर थाना पुलिस की डायल 112 गाड़ी बसीरपुर जाते समय तलोट बस स्टैंड के पास नीलगाय को बचाने में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। गाड़ी में सवार ईएसआई चरण सिंह, ड्राइवर विक्रम और एसपीओ संजीव सुरक्षित हैं। ईएसआई चरण सिंह ने बताया कि अचानक नीलगाय के सामने आने से हादसा हुआ, लेकिन सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    डायल 112 की गाड़ी नीलगाय को बचाने में पेड़ से जा टकराई।

    संवाद सूत्र, निजामपुर। थाना पुलिस की डायल 112 नंबर की गाड़ी रविवार सुबह करीब तीन बजे निजामपुर से बसीरपुर के लिए जा रही थी। जंहा तलोट बस स्टेंड के पास अचानक से एक नील गाय आ गई, जिसको बचाने के प्रयास में चालक ने अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी एक पेड़ व बिजली के खंभे से जा टकराई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि पुलिस की गाड़ी मे सवार इएसआई चरण सिह, ड्राइवर विक्रम व एसपीओ संजीव सुरक्षित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार डायल 112 नंबर की पुलिस गाड़ी पर सवार होकर पुलिस रात्रि गश्ती में निजामपुर से बसीरपुर गांव की ओर जा रही थी।

    इसी बीच तलोट बस स्टेंड के समीप अचानक एक नीलगाय पुलिस वाहन पर छलांग लगा दी, जिससे वाहन चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क किनारे खाई के ऊपर एक के पेड़ व बिजली के पोल से जा टकराई और क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में इसआइ चरण सिंह, ड्राइवर विक्रम व एसपीओ संजीव सुरक्षित बच गए।

    इस संबंंध मे इएसआई चरण सिंह ने बताया कि सुबह करीब तीन बजे वे निजामपुर से बसीरपुर के लिए जा रहे थे अचानक से गाड़ी के आगे एक नील गाय आ गई, जिससे ये हादसा हो गया। हालांकि गाड़ी मे बैठे सभी पुलिस कर्मी सुरक्षित है।