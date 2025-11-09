नीलगाय को बचाने के प्रयास में डायल 112 की गाड़ी पेड़ से जा टकराई, बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी

संवाद सूत्र, निजामपुर। थाना पुलिस की डायल 112 नंबर की गाड़ी रविवार सुबह करीब तीन बजे निजामपुर से बसीरपुर के लिए जा रही थी। जंहा तलोट बस स्टेंड के पास अचानक से एक नील गाय आ गई, जिसको बचाने के प्रयास में चालक ने अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी एक पेड़ व बिजली के खंभे से जा टकराई।

हालांकि पुलिस की गाड़ी मे सवार इएसआई चरण सिह, ड्राइवर विक्रम व एसपीओ संजीव सुरक्षित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार डायल 112 नंबर की पुलिस गाड़ी पर सवार होकर पुलिस रात्रि गश्ती में निजामपुर से बसीरपुर गांव की ओर जा रही थी।

