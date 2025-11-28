महेंद्रगढ़ में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस जांच में नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। जिले के अंतर्गत आने वाले सोहला गांव में पाकिस्तान का झंडा बना एक गुब्बारा मिलने से क्षेत्र में हलचल मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर माधोगढ़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की।



यह गुब्बारा राजस्थान की सीमा से सटे गांव सोहला व निहालपुर के बीच रास्ते में पड़ा मिला था। जिसमें हरे रंग के इस गुब्बारे पर सफेद रंग से पाकिस्तान का चंद्र–सितारा बना हुआ था, जिसे देखकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।



मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर आसपास के क्षेत्र में भी तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं पाई गई। वहीं, माधोगढ़ चौकी पुलिस प्रभारी ने भी बताया कि पहली नजर में मामला पूरी तरह सामान्य प्रतीत होता है चाहे गुब्बारा हवा से उड़कर भी आ सकता है उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है।