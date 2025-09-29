घर से घूमने के लिए निकलने प्रभु दयाल को मारी टक्कर, इलाज के दौरान उस्पताल में तोड़ा दम

महेंद्रगढ़ के कनीना में कोका-सुंदरह मार्ग पर टहल रहे प्रभु दयाल को एक अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घायल प्रभु दयाल को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाँव में शोक का माहौल है।

संवाद सहयोग, कनीना (महेंद्रगढ़)। महेंद्रगढ़ में कनीना विकास खंड के गांव कोका-सुंदरह लिंक मार्ग पर टहलने के लिए घर से निकले एक व्यक्ति को अज्ञात बाइक चालक ने टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

इस बारे में कोका निवासी सुभाष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पिता प्रभु दयाल सायं करीब साढ़े तीन बजे सुंदरह मार्ग पर घूमने के लिए निकला था। ग्रामीण रामफल ने सूचना दी कि उसके पिता को अज्ञात बाइक चालक ने टक्कर मार दी है और वह फरार हो गया। सुभाष ने मौके पर पहुंचकर अपने पिता को प्राइवेट गाड़ी से उप नागरिक अस्पताल कनीना पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर कर दिया।