    Mahendragarh News: विद्यालय में एनसीसी बंद होने पर फूटा लोगों का गुस्सा, स्कूल गेट पर तीन घंटे धरना-प्रदर्शन

    By vipin kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:50 PM (IST)

    नांगल चौधरी में एनसीसी यूनिट बंद होने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। तहसीलदार के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने स्कूल प्रबंधन को नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बावजूद एनसीसी नामांकन शुरू नहीं किया जा रहा है। तहसीलदार ने जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया जिसके बाद धरना समाप्त हो गया।

    एनसीसी शुरू करने की मांग को लेकर विद्यालय गेट पर धरना लगाए बैठे प्रबुद्धजन। जागरण

    संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी। स्थानीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एनसीसी यूनिट बंद होने के विरोध में सोमवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध सुबह स्कूल गेट पर धरना -- प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर विरोध जता रहे लोगो का आरोप था कि विद्यालय में पिछले काफी वर्षो से छात्रों को एनसीसी का लाभ मिलता आ रहा है। लेकिन इस बार इसे बंद कर दिया गया। जिससे छात्रों व अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है।

    एनसीसी बच्चों में देश सेवा की भावना पैदा कर अनुशासन की राह परस्त करती है। विद्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन की सूचना पाकर तहसीलदार निशा श्योराण भी मौके पर पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों की बात को ध्यान से सुना, जिस पर ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में एनसीसी यूनिट बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे किसी भी सूरत में बंद नही होने दिया जएगा।

    उन्होंने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी नारनौल के स्पष्ट आदेशों और हरियाणा बटालियन एनसीसी की बार बार लिखित हिदायतों के बावजूद भी विद्यालय में एनसीसी नामांकन प्रकिया शुरू नही की जा रही है। इससे परेशान होकर ही उन्हें धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

    इसके बाद तहसीलदार ने विद्यालय प्रबंधन से भी बात की। बाद में तहसीलदार ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे उनकी समस्या को प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाएगी। इस दौरान तहसीलदार ने विद्यालय प्रबंधन व खंड शिक्षा अधिकारी को एनसीसी नामांकन प्रकिया पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। इससे ग्रामीण भी सहमत हो गए और उन्होंने करीब तीन घंटे बाद धरना समाप्त कर दिया।

    मैं धरना प्रदर्शन पर मौके पर पहुंची थी। ग्रामीण स्कूल में एनसीसी शुरू करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने इस बारे स्कूल प्रबंधन व जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की है। एनसीसी बंद करने की किसी की मंशा नही है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट एसडीएम को भी दी है। अभिभावकों व छात्रों की मांग पर जल्द ही एनसीसी में नामांकन प्रकिया शुरू करवा दी जाएगी।

    - निशा श्योराण, तहसीलदार, नांगल चौधरी