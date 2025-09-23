Language
    Narnaul News: पेंशनधारकों के लिए गुड न्यूज, डाकघर ने तय की पेंशन देने की तारीख

    By Balwan Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:36 AM (IST)

    नारनौल मुख्य डाकघर में अगस्त माह की पेंशन का वितरण वार्डों के अनुसार 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। डाकपाल ने वार्ड संख्या के अनुसार तिथियां निर्धारित की हैं जिसमें वार्ड 5 से लेकर वार्ड 27 तक के पेंशनधारकों को अलग-अलग तिथियों पर पेंशन मिलेगी। शेष पेंशनधारकों के लिए 9 और 10 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।

    10 अक्टूबर तक पेंशन वितरण जारी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नारनौल। अगस्त माह की पेंशन नारनौल मुख्य डाकघर में वार्डों के अनुसार 10 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक वितरित की जाएगी।

    डाकपाल ने बताया कि वार्ड संख्या 5 की पेंशन 23 सितंबर, वार्ड संख्या 6 की 24, वार्ड संख्या 8 की 25, वार्ड संख्या 9 की 26, वार्ड संख्या 10 की 27, वार्ड संख्या 11 की 29 और वार्ड संख्या 13 की 30 तारीख को वितरित की जाएगी।

    उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 14 की पेंशन 1 अक्टूबर, वार्ड संख्या 15 की 3, वार्ड संख्या 17 की 4, वार्ड संख्या 1 और 22 की 6, वार्ड संख्या 2 और 23 की 7 तथा वार्ड संख्या 27 की 8 तारीख को वितरित की जाएगी।

    उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 1 से 11 तक के शेष पेंशनधारकों को 9 अक्टूबर को और वार्ड क्रमांक 13 से 24 तक के शेष पेंशनधारकों को 10 अक्टूबर को पेंशन वितरित की जाएगी। सभी पेंशनधारक अपने वार्ड के अनुसार पेंशन लेने आएं।