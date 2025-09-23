Narnaul News: पेंशनधारकों के लिए गुड न्यूज, डाकघर ने तय की पेंशन देने की तारीख

नारनौल मुख्य डाकघर में अगस्त माह की पेंशन का वितरण वार्डों के अनुसार 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। डाकपाल ने वार्ड संख्या के अनुसार तिथियां निर्धारित की हैं जिसमें वार्ड 5 से लेकर वार्ड 27 तक के पेंशनधारकों को अलग-अलग तिथियों पर पेंशन मिलेगी। शेष पेंशनधारकों के लिए 9 और 10 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।

जागरण संवाददाता, नारनौल। अगस्त माह की पेंशन नारनौल मुख्य डाकघर में वार्डों के अनुसार 10 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक वितरित की जाएगी। डाकपाल ने बताया कि वार्ड संख्या 5 की पेंशन 23 सितंबर, वार्ड संख्या 6 की 24, वार्ड संख्या 8 की 25, वार्ड संख्या 9 की 26, वार्ड संख्या 10 की 27, वार्ड संख्या 11 की 29 और वार्ड संख्या 13 की 30 तारीख को वितरित की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 14 की पेंशन 1 अक्टूबर, वार्ड संख्या 15 की 3, वार्ड संख्या 17 की 4, वार्ड संख्या 1 और 22 की 6, वार्ड संख्या 2 और 23 की 7 तथा वार्ड संख्या 27 की 8 तारीख को वितरित की जाएगी।