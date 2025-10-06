Language
    Mahendragarh News: खेड़ी के स्कूल को जल्द मिलेगा नया आकार, 3.50 करोड़ से आधुनिक सुविधाओं वाला भवन होगा तैयार

    By vipin kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:40 PM (IST)

    महेंद्रगढ़ के खेड़ी (कांटी) में शहीद मानसिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का जर्जर भवन अब जल्द ही इतिहास बन जाएगा। शिक्षा विभाग ने नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिस पर लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च होंगे। यह नया भवन प्राइमरी स्कूल की खाली पड़ी चार एकड़ भूमि पर बनेगा जिसमें 18 कमरे आधुनिक लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं होंगी।

    प्राइमरी की खाली पड़ी चार एकड़ भूमि पर होगा निर्माण, टेंडर प्रक्रिया जारी

    विपिन कुमार, नारनौल। जिले के खेड़ी (कांटी) में स्थित शहीद मानसिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का जर्जर भवन जल्द ही इतिहास बन जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस स्कूल के नए भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी कुल अनुमानित लागत तीन करोड़ पचास लाख रुपये निर्धारित की गई है।

    वर्तमान में पुराने भवन को जर्जर घोषित किया गया है, जिसके चलते विद्यार्थियों को कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करनी पड़ रही है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नए भवन का निर्माण चार एकड़ भूमि में किया जाएगा, जो वर्तमान प्राइमरी स्कूल की खाली पड़ी जमीन में स्थापित होगा।

    भवन में करीब 18 कमरे, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतर वातावरण मिलेगा और वर्षा के दिनों में पानी टपकने की समस्या से निजात मिलेगी।

    निर्माण प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग ने 350 लाख रुपये मंजूर किए हैं। फिलहाल विभाग टेंडर प्रक्रिया पूरी कर रहा है। टेंडर पूरा होने के बाद निर्माण कार्य की जिम्मेदारी लेने वाली एजेंसी भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करेगी। निर्माण के दौरान वर्तमान में स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पुराने भवन में ही पढ़ाई जारी रखनी होगी।

    आधुनिक तकनीकी मानकों पर तैयार हो रहा डिजाइन

    अधिकारियों ने बताया कि भवन का डिज़ाइन तैयार करवाया जा रहा है और इसे आधुनिक तकनीकी मानकों के अनुसार बनाया जाएगा। भवन में पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन के साथ-साथ सुविधाजनक कक्षा-कक्ष होंगे, जो विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे।

    स्थानीय निवासियों और अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि नए भवन से बच्चों की पढ़ाई में सहूलियत होगी और उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित शिक्षा का माहौल मिलेगा।

    जर्जर घोषित किया जा चुका है पुराना भवन

    गांव के शहीद मानसिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में अधिकतर कमरे जर्जर अवस्था में पड़े हैं, वर्षा के दिनों में पुराने भवन की स्थिति देखकर हमेशा चिंता बनी रहती थी। हालांकि विभाग की ओर से स्कूल के जर्जर कमरों में कक्षा लगाने की अनुमति नहीं दी गई है।

    लेकिन अब नए भवन के बनने से न केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधार होगा बल्कि स्कूल का संपूर्ण माहौल भी आधुनिक और सुरक्षित बनेगा। शिक्षा विभाग ने इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए बताया कि निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है और परियोजना के पूरा होने के बाद यह स्कूल क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए भी एक आदर्श उदाहरण बनेगा।

    - इंद्र जांगिड़, कनिष्ठ अभियंता, शिक्षा विभाग, नारनौल

    - इंद्र जांगिड़, कनिष्ठ अभियंता, शिक्षा विभाग, नारनौल