Mahendragarh News: देवास जलघर में बनाएं जा रहे नये टैंक, पानी आपूर्ति में लोगों को मिलेगी राहत
महेंद्रगढ़ के देवास जलघर में पानी की कमी को दूर करने के लिए नए टैंक बनाए जा रहे हैं। 40 साल बाद फिल्ट्रेशन प्लांट का नवीनीकरण किया जा रहा है जिससे शहरवासियों को गर्मी में पर्याप्त पानी मिलेगा। एक प्लांट का काम शुरू हो गया है जिस पर 20-25 लाख रुपए खर्च होंगे। जलघर में एक और टैंक बनाया जा रहा है जिससे पानी का स्टोरेज बढ़ेगा।
मोहनलाल अग्रवाल, महेंद्रगढ़। पानी की कमी को लेकर महेंद्रगढ़़ के देवास जलघर में नये टैंक बनाए जा रहे है। आगामी गर्मी के मौसम में शहर के लोगों को भरपूर पानी मिलेगी। जो अब तक पानी की कमी को झेलते रहे है। आगामी समय में पानी की कमी को नहीं झेलना पड़ेगा।
बता दें कि गर्मी के सीजन में शहरवासियों को बिना कटौती के शुद्ध व भरपूर पानी मिलेगा। लगभग 40 साल बाद शहर को पानी पिला रहे देवास जलघर में फिलट्रेशन प्लांट का कायाकल्प होने जा रहा है। एक प्लांट का काम शुरू हो गया है जो लगभग 3 महीने में पूरा होगा जिस पर करीब 20 से 25 लाख रुपए का खर्च आएगा।
एक नंबर टैंक की हल्की मरम्मत और सफाई के अलावा इसके जलघर में ही खाली जगह पर करीब साढे 6 एकड़ में एक टैंक ओर बनाया जा रहा है। इसका कार्य भी गर्मी के मौसम से पहले पूरा होगा। बता दें शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए देवास में जलघर स्थापित है।
जलघर में नहरी पानी को स्टोर किया जाता है जिसके लिए वहां पर 4 बड़े टैंकों के अलावा दो पानी फिल्टर प्लांट लगे हैं। एक प्लांट की पानी फिल्टर करने की क्षमता साढे पांच एमएलडी तथा दूसरे की क्षमता 3.30 एमएलडी है।
इनकी स्थापना जलघर की स्थापना के समय करीब 40 वर्ष पहले ही हुई थी तक सब लगातार इनके काम करने के चलते पानी फिल्टर की गुणवत्ता ही नहीं उनकी क्षमता में भी लगातार गिरावट आई है। इस प्लांट की क्षमता करीब एक एमएलडी तक घट गई है जिससे पानी कम फिल्टर हो रहा है।
बता दें कि देवास जलघर में पानी फिल्टर प्लांट यानी डब्ल्यूपीटी के कायाकल्प को लेकर काम शुरू हो गया है। इस कार्य को पूरा करने में लगभग ढाई से तीन माह लग जाएंगे जिस पर विभाग की ओर से पानी पर खर्च किए जा रहे 14 करोड़ रुपए में से 20 से 25 लाख रुपए खर्च होने की उम्मीद है। क्षमता के अनुसार पानी फिल्टर हो ओर पानी की गुणवत्ता अच्छी हो इसके लिए मरम्मत कार्यों के साथ-साथ कुछ मशीनों में भी बदलाव किया जाना है।
देवास जलघर में नहरी पानी को स्टोर करने के लिए पहले से 4 टैंक बने हुए हैं। इन सभी टैंकों को एक बार भरने के बाद शहर को 15 दिन तक बिना किसी बाधा के रेगुलर सप्लाई दी जा सकती है। हर बार सर्दी के मौसम में शहरवासियों को बिना कटौती के पानी मिलता है और गर्मी के मौसम में नहर का शेड्यूल बदले ही बार-बार पानी कमी के चलते अल्टरनेट सिस्टम अपनाना पड़ता है।
वर्षों से शहर के लोग गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से परेशान रहते हैं। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार की ओर से जलघर में ही लगभग साढे 6 एकड़ खाली भूमि में एक बड़ा नहरी पानी स्टोरेज टैंक बनाया जा रहा है जिसका कार्य करीब 6 माह में यानी फरवरी-मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बनने के बाद पानी स्टोरेज ज्यादा होगा और शहरवासियों को बिना कटौती के गर्मी के मौसम में भी भरपूर पानी मिलेगा।
बता दें कि पानी फिल्टर प्लांट के कायाकल्प का कार्य शुरू होने के कारण अब एक ही प्लांट से पानी फिल्टर होगा जो शहर में सप्लाई होगा। ऐसे में जनस्वास्थ्य विभाग के जेई सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि डब्ल्यूपीटी प्लांट का कार्य करीब ढाई से तीन माह में पूरा होगा।
इस दौरान शहर में पानी सप्लाई के लिए अल्टरनेट सिस्टम अपनाया जाएगा। इसके लिए शहर के लोगों को अपनी पानी की व्यवस्था को बनाकर रखना होगा, ताकि एक- दिन छोड़कर एक दिन मिलने वाले पानी के कारण उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
