    Mahendragarh News: अब रावण से नहीं, ऑनलाइन ठगों से है खतरा; दीपावली पर बरतें ज्यादा सावधानी

    By Balwan Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:18 PM (IST)

    नारनौल साइबर क्राइम पुलिस ने दीपावली पर साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया। रामलीला में फिशिंग टेलीग्राम टास्क फ्रॉड और अन्य साइबर अपराधों की जानकारी दी गई। पुलिस ने संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहने और ऑनलाइन लेनदेन की निगरानी करने की सलाह दी है। नागरिकों से सतर्क रहने और जानकारी साझा करने की अपील की गई है ।

    दीपावली पर विशेष सावधान रहने की अपील। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता,नारनौल। जैसे ही त्योहारी सीजन शुरू होता है तो खरीदारी का दौर भी तेज हो जाता है। बाजारों की रौनक तो बढ़ ही जाती है। साथ ही ऑनलाइन खरीदारी में भी उफान आ जाता है। इन हालात में साइबर अपराधी भी मौके को भुनाने में जुट जाते हैं।

    इन परिस्थितियों में साइबर अपराधियोंसे बचने की सख्त दरकार है। दशहरे पर रावण का तो दहन कर दिया गया है पर दिपावली पर आमजन की जेब पर डाका डालने वाले असुरों से बचाव के लिए साइबर पुलिस ने कमर कस ली है।

    इसके तहत साइबर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह और उनकी टीम ने शुक्रवार रात चांदुवाड़ा में चल रही रामलीला के दौरान दर्शकों को दीपावली पर साइबर फ्रॉड से बचाव को लेकर उपाए बताए। इस दौरान एसआई सुधीर व अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे।

    रामलीला देखने आए बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए साइबर थाना की टीम ने विस्तार से विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की जानकारी दी। टीम ने फ़िशिंग, टेलीग्राम टास्क फ्राड, डिजिटल अरेस्ट और सेक्शटार्शन इत्यादि साइबर अपराधों, जाब स्कैम और सोशल मीडिया हैकिंग जैसे साइबर अपराधों की जानकारी देकर जागरूक किया।

    साइबर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि दीपावली त्योहार के दौरान ऑनलाइन खरीदारी, पेमेंट और गिफ्ट भेजने जैसी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इस अवसर का फायदा उठाकर साइबर अपराधी लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नारनौल ने नागरिकों को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानियां और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    साइबर फ्राड से बचाव के लिए जरूरी हिदायतें

    1. संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें:

    • फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर आए किसी भी अनजान लिंक या "लुभावने ऑफर" से बचें।
    • किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अपनी बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी न दें।
    • किसी भी सोशल मीडिया ऐप से एपीके फाइल डाउनलोड न करें।
    • अपने मोबाइल फोन में दो स्टैप आथेंटिकेशन अवश्य सक्रिय रखें।
    • सोशल मीडिया ऐप्स में आटो डाउनलोड मीडिया बंद रखें।

    2. फेक वेबसाइट्स से सावधान रहें:

    • ऑनलाइन शॉपिंग करते समय वेबसाइट का यूआरएल अवश्य जांचें।

    3. बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की निगरानी रखें।

    • बैंक अकाउंट की गतिविधि पर नियमित रूप से नजर रखें।
    • किसी भी संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर तुरंत बैंक को सूचित करें।

    पुलिस की अपील

    साइबर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने अपील की है कि नागरिक सतर्क रहें और ऐसी जानकारी अन्य ग्रुपों में भी साझा करें, ताकि कोई भी व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार न बने।