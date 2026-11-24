जागरण संवाददाता,नारनौल। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने जिले के सभी मकान मालिकों एवं आमजन से अपील की है कि वे अपने मकान, दुकान या अन्य परिसर में किसी भी व्यक्ति को किरायेदार रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करवाएं।

किरायेदार की पहचान एवं पृष्ठभूमि का सत्यापन करवाना न केवल मकान मालिक की जिम्मेदारी है, बल्कि यह समाज की सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद आवश्यक है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन किरायेदार रखने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा किरायेदार का पुलिस सत्यापन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपराधों की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति दूसरे शहरों एवं राज्यों में वारदातों को अंजाम देने के बाद अपनी पहचान छिपाकर अन्य स्थानों पर किराये पर रहने लगते हैं।

ऐसे में यदि मकान मालिक द्वारा किरायेदार का पुलिस सत्यापन नहीं करवाया जाता, तो संबंधित व्यक्ति की वास्तविक पहचान, स्थायी पता एवं आपराधिक पृष्ठभूमि का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व किराये के मकानों में रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने, वारदातों की रेकी करने अथवा अपराध की योजना बनाने के लिए भी इन स्थानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। समय पर पुलिस वेरिफिकेशन होने से ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने में पुलिस को मदद मिलती है।

अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई इससे संभावित आपराधिक घटनाओं को रोकने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने में भी सहायता मिलती है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी मकान मालिक किरायेदार का पूरा नाम, स्थायी पता, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, फोटो एवं अन्य आवश्यक जानकारी लेकर उसका पुलिस सत्यापन अवश्य करवाएं।