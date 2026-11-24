जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा रोडवेज के नारनौल डिपो को जल्द 20 नई बसें मिलेंगी। प्रदेश के 22 रोडवेज डिपो में 500 बसों के आवंटन में नारनौल को भी शामिल किया गया है। नई बसें मिलने के बाद डिपो में बसों की संख्या 153 से बढ़कर 173 हो जाएगी।

हालांकि, महेंद्रगढ़ जिले में रोडवेज के सुचारू संचालन के लिए 188 बसों की जरूरत है। ऐसे में 15 बसों की कमी बनी रहेगी।



डिपो के डीआई करतार सिंह ने बताया कि फिलहाल 153 बसें शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मार्गों पर चल रही हैं। बसों की कमी के कारण कई मार्गों पर यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है। नई बसों से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। यात्री संख्या और मार्गों की जरूरत के अनुसार बसों का संचालन किया जाएगा।

ग्रामीण इलाकों में भी मिलेगी राहत नई बसें मिलने से दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और जयपुर के प्रमुख मार्गों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी सेवा बढ़ाने में मदद मिलेगी। अधिक यात्रीभार वाले मार्गों पर बसों के फेरे बढ़ाए जा सकेंगे। इससे सीमित बस सेवा वाले ग्रामीण मार्गों पर नियमित सेवा शुरू करने की संभावना भी बढ़ेगी।