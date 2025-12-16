नारनौल में सट्टा कारोबार से जुड़े नामों के खुलासे से शहर की राजनीति में हड़कंप, दो नेताओं की मुश्किलें बढ़ीं

जागरण संवाददाता, नारनौल। जिले में अवैध गतिविधियों और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन हाॅट स्पाॅट डाेमिनेशन के तहत सीआईए नारनौल की टीम ने सट्टा खाईवाली के विरुद्ध दोहरी सफलता हासिल की है। शहर में अवैध सट्टा खाईवाली के विरुद्ध पुलिस ने एक ही दिन में दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। कार्रवाई में एक पूर्व पंचायत समिति चेयरमैन से जुड़ी दुकान और एक नगर पालिका पार्षद के पति के घर तक पुलिस की रेड पहुंची। दोनों मामलों में सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तारियां की गई हैं।

नलापुर मोहल्ले में पार्षद पति पकड़ा पहली कार्रवाई 15 दिसंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे मोहल्ला नलापुर में हुई। सीआईए नारनौल की टीम गश्त के दौरान मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार पार्षद के पति रतनलाल अपने मकान में सट्टा खाईवाली कर रहा था। पुलिस को देखकर आरोपी छत के रास्ते भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे काबू कर लिया।

तलाशी में चार सट्टा पर्चियां और 2100 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस ने सामग्री को सील कर आरोपित के विरुद्ध हरियाणा प्रिवेंशन आफ पब्लिक गैंबलिंग एक्ट 2025 की धारा 3, 4 और 13 के तहत केस दर्ज किया है।

पूर्व चेयरमैन की दुकान में काम करने वाला गिरफ्तार दूसरी कार्रवाई उसी दिन शाम करीब पौने आठ बजे गोशाला मार्केट में की गई। पुलिस को सूचना मिली कि पूर्व पंचायत समिति चेयरमैन सुरेश कुमार की फोटो स्टूडियो की दुकान में काम करने वाला हरजीत मोबाइल के जरिये ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहा है।