नारनौल में परिचित ने नशा देकर राजस्थान की महिला से किया दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देकर खेत में छोड़ा; FIR दर्ज
राजस्थान की एक महिला के साथ नारनौल में नशा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता बैंक खाता खुलवाने अटेली आई थी, जहां परिचित नित्यानंद उसे बहला-फुसलाकर मंदिर और होटल ले गया। पानी में नशा मिलाकर बेहोश करने के बाद उसने पूरी रात दुष्कर्म किया और धमकी देकर पटिकरा के खेतों में छोड़ फरार हो गया। राजस्थान के थाना मांढण में जीरो FIR दर्ज कर मामला नारनौल पुलिस को सौंपा गया है।
जागरण संवाददाता, नारनौल। जिले में राजस्थान की एक महिला के साथ नशा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता राजस्थान के जिला कोटपुतली-बहरोड़ की रहने वाली है। उसने थाने में शिकायत दी है कि उसका एक्सिस बैंक अटेली में खाता होल्ड हो गया था। उसे खुलवाने के लिए वह 28 अक्टूबर को अटेली बैंक गई थी। वहीं उसने अपने परिचित नित्यानंद को फोन किया। वह बोलेरो गाड़ी से बैंक पहुंचा।
पीड़िता के अनुसार, नित्यानंद उसे दुकान दिखाने के बहाने बोलेरो में बैठाकर उदयपुरवाटी माता मंदिर ले गया। जहां दोनों ने बंदरों को खाना खिलाया। इसके बाद वह उसे नारनौल बाईपास के पास नए होटल पर ले गया और रास्ते में एक होटल में खाना खिलाया। पानी मांगने पर नित्यानंद ने उसे पानी की बोतल दी। उसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई।
अगली सुबह करीब 4:30 बजे जब उसे होश आया तो वह बोलेरो गाड़ी में निर्वस्त्र पड़ी हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नित्यानंद ने बेहोशी की हालत में उसके साथ पूरी रात दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो जान से मरवा देगा। बाद में उसे पटिकरा के खेतों में छोड़कर फरार हो गया।
जीरो FIR दर्ज
पीड़िता के बयान के आधार पर थाना मांढण, जिला कोटपुतली-बहरोड़ (राजस्थान) में मामला दर्ज किया गया। मामला नारनौल थाना क्षेत्र का होने के कारण जीरो एफआइआर दर्ज कर नारनौल को अनुसंधान के लिए भेजा गया है।
