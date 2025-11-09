नारनौल में परिचित ने नशा देकर राजस्थान की महिला से किया दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देकर खेत में छोड़ा; FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, नारनौल। जिले में राजस्थान की एक महिला के साथ नशा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता राजस्थान के जिला कोटपुतली-बहरोड़ की रहने वाली है। उसने थाने में शिकायत दी है कि उसका एक्सिस बैंक अटेली में खाता होल्ड हो गया था। उसे खुलवाने के लिए वह 28 अक्टूबर को अटेली बैंक गई थी। वहीं उसने अपने परिचित नित्यानंद को फोन किया। वह बोलेरो गाड़ी से बैंक पहुंचा।

पीड़िता के अनुसार, नित्यानंद उसे दुकान दिखाने के बहाने बोलेरो में बैठाकर उदयपुरवाटी माता मंदिर ले गया। जहां दोनों ने बंदरों को खाना खिलाया। इसके बाद वह उसे नारनौल बाईपास के पास नए होटल पर ले गया और रास्ते में एक होटल में खाना खिलाया। पानी मांगने पर नित्यानंद ने उसे पानी की बोतल दी। उसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई।

अगली सुबह करीब 4:30 बजे जब उसे होश आया तो वह बोलेरो गाड़ी में निर्वस्त्र पड़ी हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नित्यानंद ने बेहोशी की हालत में उसके साथ पूरी रात दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो जान से मरवा देगा। बाद में उसे पटिकरा के खेतों में छोड़कर फरार हो गया।