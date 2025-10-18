नारनौल में पुलिस अधीक्षक ने बाजार में निकाला पैदल मार्च, स्वच्छ व शांतिपूर्ण दीपावली मनाने की अपील

जागरण संवाददाता, नारनौल। एसपी पूजा वशिष्ठ के नेतृत्व में बाजार में पुलिस द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च के दौरान डीएसपी भारत भूषण भी मौजूद रहे। लोगों से धनतेरस व दीपावली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल मार्च थाना क्षेत्र के चौक–चौराहों व मुख्य बाजारों में निकाला गया।

एसपी ने कहा कि असामाजिक व अराजकता फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी अपराधिक घटना हो तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में दीपावली का त्योहार मनाने की अपील की गई। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डालने की अपील भी की गई।

रोड पर खड़े वाहनों को हटवाया पैदल मार्च महाबीर चौक से प्रारंभ होकर पुल बाजार, आजाद चौक, किला रोड से होते हुए वापस बस स्टैंड नारनौल पर समाप्त हुआ। इस दौरान दुकानदारों से कहा कि रोड पर वाहन न खड़ा होने दें, दुकानों के सामने रोड पर खड़े वाहनों को हटवाया गया। पुलिस ने अपील की है कि दुकानों में सामने अतिक्रमण ना करें और रोड पर वाहन खड़ा ना करें, ताकि यातायात व्यवस्था बनी रहे और आम जनता को असुविधा ना हो।



जिला पुलिस ने दीपावली पर्व के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पर्याप्त व्यापक प्रबंध किए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी। साथ ही असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वालों पर कानून के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील एसपी ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर पर ध्यान ना दें, कोई भी गड़बड़ी होने अथवा किसी प्रकार की सदिंग्ध सूचना या कोई अपराधिक गतिविधि के बारे में पता चलता है तो तत्काल उसकी सूचना नजदीकी थाना/चौकी पुलिस को दें।

धनतेरस और दीपावली के त्योहारों को शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण ढंग से मनाने के लिए, पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ के निर्देशानुसार जिलेभर में प्रभावी और व्यापक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के प्रबंध किए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिले के नागरिक त्योहारों को पूरे उत्साह और खुशी के साथ मना सकें।