Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नारनौल में पुलिस अधीक्षक ने बाजार में निकाला पैदल मार्च, स्वच्छ व शांतिपूर्ण दीपावली मनाने की अपील

    By Balwan Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 01:32 PM (IST)

    नारनौल में एसपी पूजा वशिष्ठ के नेतृत्व में पुलिस ने बाजार में पैदल मार्च किया और लोगों से शांतिपूर्ण दीपावली मनाने की अपील की। पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा। जिलेभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और नाकों पर सघन चेकिंग की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

     एसपी पूजा वशिष्ठ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने किया पैदल मार्च। जागरण

    जागरण संवाददाता, नारनौल। एसपी पूजा वशिष्ठ के नेतृत्व में बाजार में पुलिस द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च के दौरान डीएसपी भारत भूषण भी मौजूद रहे। लोगों से धनतेरस व दीपावली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल मार्च थाना क्षेत्र के चौक–चौराहों व मुख्य बाजारों में निकाला गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसपी ने कहा कि असामाजिक व अराजकता फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी अपराधिक घटना हो तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में दीपावली का त्योहार मनाने की अपील की गई। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डालने की अपील भी की गई।

    रोड पर खड़े वाहनों को हटवाया 

    पैदल मार्च महाबीर चौक से प्रारंभ होकर पुल बाजार, आजाद चौक, किला रोड से होते हुए वापस बस स्टैंड नारनौल पर समाप्त हुआ। इस दौरान दुकानदारों से कहा कि रोड पर वाहन न खड़ा होने दें, दुकानों के सामने रोड पर खड़े वाहनों को हटवाया गया। पुलिस ने अपील की है कि दुकानों में सामने अतिक्रमण ना करें और रोड पर वाहन खड़ा ना करें, ताकि यातायात व्यवस्था बनी रहे और आम जनता को असुविधा ना हो।

    जिला पुलिस ने दीपावली पर्व के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पर्याप्त व्यापक प्रबंध किए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी। साथ ही असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वालों पर कानून के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

    अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील 

    एसपी ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर पर ध्यान ना दें, कोई भी गड़बड़ी होने अथवा किसी प्रकार की सदिंग्ध सूचना या कोई अपराधिक गतिविधि के बारे में पता चलता है तो तत्काल उसकी सूचना नजदीकी थाना/चौकी पुलिस को दें। 

    धनतेरस और दीपावली के त्योहारों को शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण ढंग से मनाने के लिए, पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ के निर्देशानुसार जिलेभर में प्रभावी और व्यापक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के प्रबंध किए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिले के नागरिक त्योहारों को पूरे उत्साह और खुशी के साथ मना सकें। 

    41 नाके स्थापित, एसपी ने किया औचक निरीक्षण

    सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए, पुलिस ने जिलेभर में विभिन्न स्थानों जैसे मार्केट क्षेत्र और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कुल 41 नाके स्थापित किए हैं। इन नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों को सघन चेकिंग के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 20 राइडर टीमें तैनात की गई हैं, जो लगातार मार्केट क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं।

    इसी क्रम में, पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने स्वयं जिले में लगाए गए नाकों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों से सघन चेकिंग करने और पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। एसपी ने सुनिश्चित किया कि सभी सुरक्षा प्रबंध प्रभावी रूप से लागू किए जा रहे हैं।