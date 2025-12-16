नारनौल पुलिस ने किया इंस्टाग्राम हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़, ऐसे करते थे ठगी; आप भी हो जाएं शिकार तो बरतें ये सावधानी

जागरण संवाददाता, नारनौल। महिलाओं की सुंदर फोटो प्राेफाइल पर लगाकर लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। फरीदाबाद में बैठकर गिरोह ने इंस्टाग्राम पर भावनाओं में बहाकर जिले के गांव मंडलाना के युवक के साथ 62 हजार 490 रुपए की ठगी कर डाली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साइबर अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हुए नारनौल साइबर क्राइम थाना पुलिस ने इस शातिर ठग गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस टीम ने तकनीकी जांच और तत्परता दिखाते हुए सोमवार रात फरीदाबाद से तीन आरोपितों विपिन, कौशल और अजीम खान को गिरफ्तार किया है।

ये आरोपित इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर हनी ट्रैप के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते थे। यह गिरोह भोला-भाला चेहरा और मजबूरी की कहानी सुनाकर लोगों की कमाई ठग रहा था। आरोपितों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया।

पीड़ित ने साइबर थाने में दर्ज कराई ये शिकायत नारनौल गांव मंडलाना के रहने वाले एक युवक ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि इंस्टाग्राम पर लड़की के नाम से एक आइडी से उसकी दोस्ती हुई थी।

बातचीत के दौरान सामने वाले ने खुद को कालेज छात्रा बताया और ट्रिप फीस कम पड़ने व पिता का फोन न उठने का बहाना बनाकर पैसों की मांग की। इसके बाद बीमारी और इलाज के नाम पर भी पैसे मांगे गए। इस तरह आरोपितों ने शिकायतकर्ता से कुल 62,490 रुपये ठग लिए। पुलिस ने तुरंत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपितों को दबोच लिया।

पुलिस पूछताछ में ठगी का तरीका सामने आया है। गिरफ्तार आरोपित विपिन इंस्टाग्राम पर लड़की की फोटो लगाकर लड़की बनकर लड़कों से चैट करता था। पीड़ित को विश्वास दिलाने के लिए उसका साथी कौशल लड़की का पिता बनकर फोन पर बात करता था और मजबूरी का नाटक रचता था।

ठगी की रकम को ये लोग अपने तीसरे साथी अजीम खान के बैंक खाते में ट्रांसफर करवाते थे। पूछताछ में आरोपितों से पता लगा है कि पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और दो अन्य शिकायतों में भी उनकी संलिप्तता पाई गई है।