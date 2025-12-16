Language
    नारनौल पुलिस ने किया इंस्टाग्राम हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़, ऐसे करते थे ठगी; आप भी हो जाएं शिकार तो बरतें ये सावधानी

    By Balwan Sharma Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:21 PM (IST)

    नारनौल पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह इंस्टाग्राम पर महिलाओं की प्रोफाइल पिक्चर लगाकर लोगों को झांसा देता था। पुलिस ने गिरोह क ...और पढ़ें

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। जागरण

    जागरण संवाददाता, नारनौल। महिलाओं की सुंदर फोटो प्राेफाइल पर लगाकर लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। फरीदाबाद में बैठकर गिरोह ने इंस्टाग्राम पर भावनाओं में बहाकर जिले के गांव मंडलाना के युवक के साथ 62 हजार 490 रुपए की ठगी कर डाली।

    साइबर अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हुए नारनौल साइबर क्राइम थाना पुलिस ने इस शातिर ठग गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस टीम ने तकनीकी जांच और तत्परता दिखाते हुए सोमवार रात फरीदाबाद से तीन आरोपितों विपिन, कौशल और अजीम खान को गिरफ्तार किया है।

    ये आरोपित इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर हनी ट्रैप के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते थे। यह गिरोह भोला-भाला चेहरा और मजबूरी की कहानी सुनाकर लोगों की कमाई ठग रहा था। आरोपितों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया।

    पीड़ित ने साइबर थाने में दर्ज कराई ये शिकायत

    नारनौल गांव मंडलाना के रहने वाले एक युवक ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि इंस्टाग्राम पर लड़की के नाम से एक आइडी से उसकी दोस्ती हुई थी।

    बातचीत के दौरान सामने वाले ने खुद को कालेज छात्रा बताया और ट्रिप फीस कम पड़ने व पिता का फोन न उठने का बहाना बनाकर पैसों की मांग की। इसके बाद बीमारी और इलाज के नाम पर भी पैसे मांगे गए। इस तरह आरोपितों ने शिकायतकर्ता से कुल 62,490 रुपये ठग लिए। पुलिस ने तुरंत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपितों को दबोच लिया।

    पुलिस पूछताछ में ठगी का तरीका सामने आया है। गिरफ्तार आरोपित विपिन इंस्टाग्राम पर लड़की की फोटो लगाकर लड़की बनकर लड़कों से चैट करता था। पीड़ित को विश्वास दिलाने के लिए उसका साथी कौशल लड़की का पिता बनकर फोन पर बात करता था और मजबूरी का नाटक रचता था।

    ठगी की रकम को ये लोग अपने तीसरे साथी अजीम खान के बैंक खाते में ट्रांसफर करवाते थे। पूछताछ में आरोपितों से पता लगा है कि पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और दो अन्य शिकायतों में भी उनकी संलिप्तता पाई गई है।

    इस घटना के माध्यम से महेंद्रगढ़ पुलिस ने आमजन को सचेत किया है कि...

    1. इंटरनेट मीडिया पर कभी भी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट, विशेषकर आकर्षक प्रोफाइल फोटो देखकर बिना जांचे स्वीकार न करें।
    2. ठग अक्सर भावनात्मक कहानियां (जैसे—अस्पताल में भर्ती होना या फीस भरना) सुनाकर पैसे मांगते हैं, ऐसे किसी के झांसे में ना आएं।
    3. यदि कोई इंटरनेट मीडिया मित्र आपसे पैसे मांगता है, तो पैसे भेजने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करें।
    4. यदि किसी के साथ ऐसी ठगी होती है, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल करें।